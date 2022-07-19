"Синара" и "Новомет" договорились разработать двигатели для "Ласточек"

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - Холдинг "Синара - Транспортные машины" ("СТМ", входит в группу "Синара") заключил с группой "Новомет" (Пермь, портфельная компания "Роснано") меморандум о намерениях совместной разработки компонентов тягового оборудования для скоростных электропоездов, сообщила пресс-служба "Роснано".

"Стороны договорились о совместном проектировании, испытании, сертификации и серийном производстве тягового комплекта для электротранспорта, в который входят электромотор мощностью 120 кВт, а также системы его управления и охлаждения", - говорится в пресс-релизе.

При разработке и производстве электродвигателя будут использоваться патенты и ноу-хау "Новомета", СТМ возьмет на себя технологическую часть разработки, отмечается в сообщении.

Со своей стороны "Синара" сообщает, что эти комплекты тягового оборудования (электромотор, системы управления и охлаждения) могут использоваться в новой линейке скоростных электропоездов, которая в настоящее время разрабатывается на заводе "Уральские локомотивы" (входит в "Синару"), опытный образец базовой платформы нового электропоезда будет выпущен в 2023 году.

Речь идет о планах использовать новые электродвигатели в скоростных поездах "Ласточка", уточнил "Интерфаксу" представитель "Синары".

"Синара - транспортные машины" – дивизиональный машиностроительный холдинг группы "Синара". Объединяет научно-технический и производственный потенциал российских предприятий по инжинирингу, производству, сервисному обслуживанию железнодорожной техники и дизельных промышленных установок. Также оказывает услуги тяги, предоставляет в аренду локомотивы и путевую технику, содержит железнодорожные пути и инфраструктуру.

ГК "Новомет" занимается производством нефтепогружного оборудования, полнокомплектных установок для добычи нефти и водоподъема, а также оказывает сервисные услуги. Завод (две промплощадки) и штаб-квартира находятся в Перми, центры по разработкам – в Перми и Москве. Компания имеет филиалы в Азербайджане и Казахстане.