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Борис Джонсон намерен уйти в отставку

Борис Джонсон намерен уйти в отставку
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - Премьер Великобритании Борис Джонсон согласился уйти в отставку на фоне правительственного кризиса.

"Высокопоставленный источник в правительстве сообщил Sky News, что Борис Джонсон уйдет в отставку", - передает телеканал Sky News.

Эту информацию также подтверждают журналисты "Би-би-си" и агентство Bloomberg. По данным "Би-би-си", Джонсон намерен исполнять обязанности премьера до избрания нового лидера консервативной партии.

На Даунинг стрит сообщают, что сегодня Джонсон выступит с обращением.

Скандал в британском правительстве

По состоянию на четверг, 53 члена британского правительства, состоявшего из 120 человек, ушли в отставку на фоне кризиса, сообщает канал Sky News.

Волну отставок спровоцировал скандал вокруг бывшего заместителя парламентского партийного организатора Криса Пинчера. Его обвинили в сексуальных домогательствах в отношении двух мужчин на прошлой неделе, после чего он ушел в отставку. Позже выяснилось, что это не первый раз, когда Пинчера обвиняли в таких вещах, и в 2019 году в его отношении проводилось расследование, однако, несмотря на это, Джонсон назначил его на должность в феврале 2022 года.

Изначально на Даунинг-стрит отрицали, что премьер-министр знал что-либо об обвинениях в отношении Пинчера в 2019 году, однако во вторник стало известно, что Джонсон был осведомлен о поведении политика, но все равно назначил его на пост. Позже британский премьер извинился за назначение Пинчера, заявив, что в правительстве нет места тем, кто злоупотребляет своей властью.

Великобритания Борис Джонсон
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