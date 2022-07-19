Brent торгуется у $105,72 за баррель

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - Нефть по-прежнему торгуется ниже уровней закрытия торгов понедельника.

К 18:37 по московскому времени сентябрьские фьючерсы Вrent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на $0,55 (0,52%) - до $105,72 за баррель. Августовские фьючерсы на WTI к этому времени дешевели на электронных торгах на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) на $0,61 (на 0,59%) - до $101,99 за баррель.

Накануне обе марки подскочили в цене на 5,1%, а WTI превысила $100 за баррель впервые за неделю.

"Возможно, цены на нефть уже прошли свой пик, однако пока нет никаких явных признаков того, что они могут существенно упасть с текущих уровней, если только мы не увидим большого сюрприза от ОПЕК+", - отметил старший рыночный аналитик OANDA Джеффри Хейли.

Об увеличении поставок топлива на мировые рынки попытался договориться президент США Джо Байден в ходе визита в Саудовскую Аравию на прошлой неделе, но четких заверений со стороны представителей королевства о намерениях повысить добычу и экспорт не последовало.

Между тем настроение рынка омрачается перспективами наступления экономической рецессии и замедления роста из-за ужесточения монетарной политики ФРС и другими центробанками мира для борьбы с бьющей многолетние рекорды инфляцией.

"Даже если ОПЕК решит продолжить робко повышать нефтедобычу, высокие цены на нефть по-прежнему останутся главной причиной для инвесторов готовиться к рецессии. А беспокойство из-за рецессии, в свою очередь, толкает цены вниз", - считает старший аналитик Swissquote Bank Айпек Озкардесская.

Рынок ждет публикации данных Американским институтом нефти (API) о динамике нефтяных запасов в США на прошлой неделе. Эксперты S&P Global Commodity Insights прогнозируют, что запасы бензина в стране выросли на 400 тысяч баррелей, нефти - упали на 200 тысяч баррелей и дистиллятов - увеличились на 800 тысяч баррелей. Отчет API будет опубликован во вторник после закрытия торгов.