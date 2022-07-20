Brent подешевела до $106,76 за баррель

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - Котировки нефти умеренно снижаются в среду утром после взлета во вторник до максимумов с начала июля.

К 8:11 по московскому времени сентябрьские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на $0,59 (0,55%), до $106,76 за баррель. Во вторник Brent подорожала на $1,08 (1%), до $107,35 за баррель.

Августовские фьючерсы на WTI к этому моменту дешевели на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) на $0,34 (0,33%), до $103,88 за баррель. За предыдущую сессию контракт подорожал на $1,62 (1,6%), до $104,22 за баррель.

Нефть дешевела большую часть прошлой сессии, однако под конец торгов перешла к росту и обновила максимумы с начала июля (Brent - с 4 июля, WTI - с 8 июля) на опасениях, что действия администрации США по борьбе с изменением климата негативно скажутся на нефтедобыче в стране, напоминает MarketWatch.

Президент США Джо Байден во вторник пообещал предпринять "решительные меры со стороны исполнительной власти" для борьбы с изменением климата и поддержки возобновляемой энергетики, не уточнив детали.

В прошлом экологические инициативы Вашингтона включали в себя сокращение площади территорий, отводящихся под добычу нефти и газа", отметил старший рыночный аналитик The Price Futures Group Фил Флинн.

Обнародованные ночью данные Американского института нефти указали на рост нефтяных запасов в США на прошлой неделе примерно на 1,5 млн баррелей. Эксперты S&P Global Commodity Insights ожидали повышения на 400 тысяч баррелей. Минэнерго США представит свою статистику о запасах позднее в среду.