Нефть Brent подешевела до $105,8 за баррель после роста накануне

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - Цены на нефть умеренно опускаются в ходе азиатских торгов во вторник после активного роста накануне, после которого фьючерсы на сорт WTI завершили торги выше отметки $100 за баррель.

Стоимость сентябрьских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:15 во вторник составляет $105,78 за баррель, что на $0,49 (0,46%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в понедельник эти контракты выросли в цене на $5,11 (5,1%), до $106,27 за баррель.

Цена фьючерсов на WTI на август на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $102,3 за баррель, что на $0,3 (0,29%) ниже итогового значения предыдущей сессии. К закрытию рынка в понедельник стоимость этих контрактов увеличилась на $5,01 (5,1%), до $102,60 за баррель.

Рост цен накануне был вызван двумя главными факторами - оценкой участниками рынка итогов визита президента США Джо Байдена в Саудовскую Аравию и падением курса доллара.

Как сообщалось, Байден обсудил с руководством Саудовской Аравии вопрос поставок нефти на мировой рынок и назвал эту дискуссию "позитивной", однако инвесторы посчитали, что страна не станет существенно увеличивать добычу и экспорт топлива.

"ОПЕК+ продолжит контролировать нефтяные поставки, и одна страна не сможет определить размер поставок - по крайней мере именно такой посыл трейдеры получили от визита Байдена в Саудовскую Аравию", - отметил старший рыночный аналитик AvaTrade Наим Аслам.

Тем временем курс доллара, значительно выросший в последние недели на ожиданиях ужесточения денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы (ФРС), снизился в понедельник к основным мировым валютам, что оказало дополнительную поддержку нефтяным котировкам.