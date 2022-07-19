Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:59

Нефть Brent подешевела до $105,8 за баррель после роста накануне

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - Цены на нефть умеренно опускаются в ходе азиатских торгов во вторник после активного роста накануне, после которого фьючерсы на сорт WTI завершили торги выше отметки $100 за баррель.

Стоимость сентябрьских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:15 во вторник составляет $105,78 за баррель, что на $0,49 (0,46%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в понедельник эти контракты выросли в цене на $5,11 (5,1%), до $106,27 за баррель.

Цена фьючерсов на WTI на август на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $102,3 за баррель, что на $0,3 (0,29%) ниже итогового значения предыдущей сессии. К закрытию рынка в понедельник стоимость этих контрактов увеличилась на $5,01 (5,1%), до $102,60 за баррель.

Рост цен накануне был вызван двумя главными факторами - оценкой участниками рынка итогов визита президента США Джо Байдена в Саудовскую Аравию и падением курса доллара.

Как сообщалось, Байден обсудил с руководством Саудовской Аравии вопрос поставок нефти на мировой рынок и назвал эту дискуссию "позитивной", однако инвесторы посчитали, что страна не станет существенно увеличивать добычу и экспорт топлива.

"ОПЕК+ продолжит контролировать нефтяные поставки, и одна страна не сможет определить размер поставок - по крайней мере именно такой посыл трейдеры получили от визита Байдена в Саудовскую Аравию", - отметил старший рыночный аналитик AvaTrade Наим Аслам.

Тем временем курс доллара, значительно выросший в последние недели на ожиданиях ужесточения денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы (ФРС), снизился в понедельник к основным мировым валютам, что оказало дополнительную поддержку нефтяным котировкам.

нефть
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Минфин предложил закрепить в бюджетном правиле добычу в 9,5 млн б/с, цену отсечения - $60

Минфин предложил закрепить в бюджетном правиле добычу в 9,5 млн б/с, цену отсечения - $60

Выработка ветряков в ЕС упала из-за жары и штиля

Биткойн поднялся выше $22 тыс. впервые за месяц

Рубль вырос к доллару и евро на фоне внешнего позитива и перед пиком налогового периода

Рубль вырос к доллару и евро на фоне внешнего позитива и перед пиком налогового периода

Brent подорожала до $105,5 за баррель

Министр Фальков отметил дефицит аспирантов для потребностей экономики

Министр Фальков отметил дефицит аспирантов для потребностей экономики

Удорожание стройматериалов увеличило еще на 80 млрд рублей затраты на недострои

Удорожание стройматериалов увеличило еще на 80 млрд рублей затраты на недострои

Компании airBaltic пришлось арендовать самолеты из-за их дефицита

Суд в РФ оштрафовал Google на 21,7 млрд рублей за не удаленную с YouTube информацию

Индекс МосБиржи ушел ниже 2100п на фоне укрепления рубля

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });