Ювелирная фирма Sokolov увеличила оборот на 28%

Москва. 17 октября. INTERFAX.RU - В январе-сентябре 2022 года производитель и продавец ювелирных изделий Sokolov увеличил оборот на 28% в годовом исчислении, до 21,4 млрд рублей (включая НДС).

Главными драйверами роста компания назвала расширение фирменной розницы в 1,6 раза, до 411 магазинов, и развитие e-commerce.

Розничные продажи Sokolovувеличились в 2,2 раза, до 14,9 млрд рублей. В частности, продажи через мобильное приложение и сайт выросли в 3,7 раза, до 6,7 млрд рублей, и достигли 45% розничного оборота.

В структуре выручки бренда 63% пришлось на украшения из золота - их продажи выросли на 28%, до 13,6 млрд рублей. Быстрее всего росли продажи золотых изделий с бриллиантами - на 45%, до 6,3 млрд рублей.

С начала 2022 года Sokolov открыл 60 новых фирменных монобрендовых магазинов в России и один в Белоруссии. Все новые торговые точки с июля 2022 года открываются в обновленном дизайне.

Sokolov - лидер российского ювелирного рынка по объемам производства по данным Пробирной палаты. Выручка компании по итогам 2021 года составила 24 млрд рублей.