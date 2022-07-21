Российский рынок акций открыл торги снижением индекса МосБиржи на 0,2%

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - В четверг торги на российском рынке акций открылись смешанной динамикой цен blue chips на фоне разнополярных сигналов с внешних площадок, индекс МосБиржи за минуту торгов просел на 0,2%, индекс РТС не изменился на фоне укрепления рубля.

Подорожали акции "Газпрома" на новостях о возобновлении прокачки газа по "Северному потоку" после профилактических работ, цена расписок "О'Кей" взлетела на 12% на новостях о дивидендах.

К 10:01 индекс МосБиржи снижался на 0,2%, до 2072,23 пункта, индекс РТС снижался на 0,001%, до 1188,77 пункта. Цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" изменились в пределах 7,2%.

Доллар подешевел на 49 копеек до 54,81 рубля.

Подешевели акции Polymetal (-7,2%), "НЛМК" (-1,2%), "Северстали" (-0,9%), расписки OZON (-0,5%), бумаги "Интер РАО" (-0,4%), "ЛУКОЙЛа" (-0,3%), "Татнефти" (-0,3%), ПАО "Полюс" (-0,3%), "ММК" (-0,2%), АФК "Система" (-0,2%), "Норникеля" (-0,2%), UC Rusal (-0,2%), "РусГидро" (-0,1%), расписки TCS Group (-0,1%).

Подорожали акции "Яндекса" (+0,8%), "Газпрома" (+0,5%), "Московской биржи" (+0,5%), "Аэрофлота" (+0,3%), "Роснефти" (+0,3%), "Газпром нефти" (+0,3%), "Сургутнефтегаза" (+0,2%), "АЛРОСА" (+0,1%), Сбербанка (+0,1%).

Газопровод "Северный поток" в соответствии с графиком возобновил с 7:00 по Москве в четверг транспортировку газа из России в Германию после плановых профилактических работ, проводившихся с 11 июля.

В среду вечером стало известно, что совет директоров ритейлера "О'Кей" утвердил промежуточные дивиденды за период с 1 января по 21 июня 2022 года в размере 8,5 млн евро или 0,03159 евро на акцию. Дивиденды смогут получить акционеры, зарегистрированные в реестре по данным на 1 августа. Даты закрытия реестра и выплат для держателей GDR будут объявлены депозитарием (Bank of New York Mellon) в установленном порядке, отмечается в сообщении компании.

С учетом цены закрытия торгов расписками "О'Кей" на МосБирже 20 июля (17,99 рубля), их дивидендная доходность составит 11% годовых. Утром в четверг расписки "О'Кей" подскочили до 20,2 рубля (+12,3%).

По оценке главного аналитика Промсвязьбанка Владимира Соловьева, в четверг ситуация на мировых рынках смешанная.

Накануне отсутствие идей для покупок не позволило индексу МосБиржи преодолеть отметку 2100 пунктов. В четверг рынок акций может просесть из-за вновь объявленных и ожидаемых антироссийских западных санкций, но, вероятно, в течение дня ему удастся отыграть часть потерь. Целевой диапазон для индекса МосБиржи 2050-2100 пунктов сохраняется. Позитивом для рынка может стать объявление о возобновление прокачки газа через "Северный поток".

По оценке руководителя отдела инвестиционного консультирования "Алор брокер" Алексея Антонова, индекс МосБиржи может вновь встать на дорогу снижения к 2000 пунктам.

В четверг утром стало известно, что в Германию вновь начал поступать российский газ по "Северному потоку". Таким образом, событие, на котором ранее был рост акций "Газпрома", состоялось. Других драйверов роста бумаг нет, поэтому не исключено, что они возобновят снижение, либо, в лучшем случае, залягут в "боковик".

Нефть Brent торгуется чуть выше $106 за баррель. Вполне возможна ситуация, что инвесторы начнут фиксировать спекулятивную прибыль по акциям "Роснефти" и покупать отставшие от них бумаги "ЛУКОЙЛа". Удручающую ситуацию в металлургии подтвердил основной акционер "НЛМК" Владимир Лисин, заявивший, что экспорт стал нерентабельным, а черные металлурги потеряли 30-50% объема производства. Акции "Норникеля" продолжают бороться за отметку 15 тысяч руб. за штуку, но не исключено, что скоро бумаги ГМК будут пытаться удержать уровень 12 тысяч руб.

Впрочем, некоторую поддержку акциям экспортеров, особенно металлургов, окажет традиционное ослабление курса рубля в конце месяца. Но это будет на следующей неделе, а пока можно ожидать очередного укрепления российской валюты. Индекс МосБиржи в четверг с большей вероятностью возобновит сползание в сторону 2000 пунктов, полагает Антонов.

В США индексы акций накануне выросли на 0,2-1,6% и достигли максимальных значений на момент закрытия с начала июня.

Трейдеры продолжили следить за публикацией отчетов компаний за второй квартал, оценивая их показатели на фоне высокой инфляции и опасений рецессии в экономике США, а также оценивали свежие статистические данные.

Продажи на вторичном рынке жилья в США в июне упали на 5,4% относительно предыдущего месяца и составили 5,12 млн домов в пересчете на годовые темпы, что является минимумом с июня 2020 года, говорится в отчете Национальной ассоциации риелторов (NAR). Эксперты в среднем ожидали снижения показателя до 5,38 млн по сравнению с 5,41 млн в мае. Сокращение продаж по сравнению с июнем прошлого года составило 14,2%.

В Азии в четверг отмечается смешанная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 вырос на 0,4%, южнокорейский Kospi - на 0,9%, китайский Shanghai Composite просел на 1%, гонконгский Hang Seng снижается на 1,1%), слабо "минусуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P500 просел на 0,1%).

Рынок продолжает следить за начавшимся сезоном корпоративной отчетности и за заседаниями мировых центробанков. Инвесторы обеспокоены перспективами повышения ключевых ставок для борьбы с рекордными уровнями инфляции. Их опасения связаны с возможными рисками экономической рецессии.

Банк Японии решил сохранить параметры ультрамягкой монетарной политики. Краткосрочная процентная ставка по депозитам коммерческих банков в ЦБ оставлена на уровне минус 0,1% годовых, целевая доходность десятилетних гособлигаций - около нуля.

Однако ЦБ повысил прогноз роста потребительских цен в стране в текущем фингоду до 2,3% с 1,9%, озвученных в апреле. При этом прогноз повышения ВВП ухудшен до 2,4% с 2,9%.

Объем японского экспорта в июне подскочил на 19,4% в годовом выражении, до 8,628 трлн иен, на фоне высокого спроса на горнорудное сырье за рубежом, говорится в отчете Минфина страны. Аналитики, опрошенные FactSet, ожидали увеличения показателя на 16%. Объем импорта при этом увеличился на 46,1% и составил 10,012 трлн иен.

На нефтяном рынке утром в четверг цены проседают на фоне сигналов ослабления спроса на бензин в США. К 10:01 сентябрьские фьючерсы на Brent дешевели на 0,7%, до $106,14 за баррель (-0,4% в среду), сентябрьские фьючерсы на WTI - дешевели на 0,9%, до $98,96 за баррель (-0,9% накануне).