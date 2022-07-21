Банк Японии сохранил ставку на уровне минус 0,1% годовых

ЦБ повысил прогноз по инфляции на текущий фингод до 2,3% и ухудшил по росту ВВП - до 2,4%

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - Банк Японии оставил неизменными основные параметры денежно-кредитной политики по итогам завершившегося в четверг двухдневного заседания.

Краткосрочная процентная ставка по депозитам коммерческих банков в ЦБ оставлена на уровне минус 0,1% годовых, целевая доходность десятилетних гособлигаций - около нуля, говорится в заявлении регулятора.

Банк Японии сохранил также программу выкупа гособлигаций безлимитной. Кроме того, он повторил свое апрельское обещание ежедневно выкупать десятилетние госбумаги по фиксированной ставке, чтобы избежать подъема доходностей выше допустимого лимита (0,25%).

Японский ЦБ повысил прогноз для инфляции на текущий фингод, который завершится в марте 2023 года. По новому прогнозу, потребительские цены без учета свежих продуктов питания вырастут на 2,3%, а не на 1,9%, как прогнозировалось в апреле. Показатель находится выше целевого значения центробанка в 2%.

Регулятор ожидает, что инфляция замедлится до 1,4% в следующем году.

Прогноз роста ВВП в нынешнем году был ухудшен до 2,4% с 2,9%. Банк Японии сослался на замедление роста мировых экономик и продолжающиеся проблемы в цепочках поставок.

Экономика Японии в следующем фингоду, как ожидается, вырастет на 2%, а не на 1,9%, как прогнозировалось ранее.

Также руководители Центробанка повторно отметили, что готовы и дальше смягчать монетарную политику если будет необходимо.

Курс иены к доллару по данным на 8:27 по Москве составляет 138,19 иены по сравнению с 138,27 иены на закрытие предыдущей сессии.