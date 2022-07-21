Япония в июне нарастила импорт почти в полтора раза

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - В июне 2022 года объем японского экспорта вырос на 19,4% в годовом измерении, до максимальных с ноября 2021 года 8,628 трлн иен ($62,4 млрд), сообщило Министерство финансов страны.

Повышение экспорта отмечается 16 месяцев подряд. Эксперты, опрошенные Trading Economics, в среднем ожидали его увеличения в июне на 17,5%.

Экспорт промышленного оборудования вырос на 14,3%, транспортных средств - на 3,4%, в том числе автомобилей на 0,4%. Поставки за рубеж железа и стали увеличились на 44,2%, химической продукции - на 19,6%.

Экспорт в Китай повысился на 8,3%, в США - на 15,7%, в Гонконг - на 14,3%, в Южную Корею - на 27,1%.

Объем импорта взлетел в 1,46 раза (на 46,1%), до 10,012 трлн иен. Аналитики в среднем прогнозировали повышение на 45,7% после майского скачка на 48,9%.

Японский импорт растет двузначными темпами в процентном выражении уже 15 месяцев подряд.

Импорт минерального топлива увеличился в июне в 2,4 раза, в том числе, бензина - в 2,5 раза, угля - на 6,9%. Закупки химической продукции выросли на 33,7%, транспортных средств - на 5,2%.

Импорт из Китая подскочил на 33,3%, из США - на 25,2%, из Гонконга - на 20,9%, из Южной Кореи - на 15,8%.

За период с января по июнь объем японского экспорта увеличился на 15,2% по сравнению с тем же периодом прошлого года, импорта - на 24,6%.

Дефицит баланса внешней торговли Японии в прошлом месяце составил 1,384 трлн иен по сравнению с 2,386 трлн иен и профицитом в 369,4 млрд иен годом ранее. По итогам первого полугодия дефицит составил 7,924 трлн иен.