Группа НЛМК отстала на 1 млн тонн от заложенных ориентиров производства

Владимир Лисин отметил и сложности со сбытом продукции, которая раньше шла на экспорт

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - Группа НЛМК с начала года сократила объемы производства приблизительно на 1 млн тонн по сравнению с заложенными ориентирами, заявил председатель совета директоров компании Владимир Лисин на съезде областного союза промышленников и предпринимателей в Липецке.

"Сейчас уже июль месяц - фактически миллион тонн потеряли только мы. А это значит, как мы и прогнозировали, от 30% до 50% вся российская металлургия потеряет", - сказал он.

По его словам, сейчас сложно представить реализацию металлургами долгосрочных инвестиционных программ: "Раньше делали долгосрочные программы, сейчас они становятся достаточно короткие и для нас достаточно сложны в реализации, просто даже в представлении". Для долгосрочных инвестпрограмм необходимо четко понимать планы по объемам производства, видам выпускаемой продукции, добавил он.

"Понятно, что значительно усложнилось проведение инвестиционных программ. Мы, конечно, доведем то, что у нас было, до конца. Может быть, с некоторой задержкой, потому что есть задержки по поставке оборудования. А дальше возникает вопрос, какова будет возможность его замены, воспроизводства внутри страны", - добавил Лисин.

Комментируя ситуацию со спросом на внутреннем рынке, он отметил, что наблюдается "снижение активности", напомнив при этом про закрытие экспортных рынков для российских сталепроизводителей, на которые приходилось примерно 40% от общего объема производства, и низкой рентабельности при отгрузках в страны АТР: "Часть экспорта для нас закрылась, существующие азиатские направления и Китай - достаточно сложные с точки зрения логистики и стоимости фрахта. Китайская, например, сталь по цене сегодня практически на уровне себестоимости российской стали".

"40% (экспортируемой ранее металлургами продукции - ИФ) надо куда-то девать. Допустим, процентов 10 или 15 еще как-то пристроится, даже 50% из этих 40%. А остальное куда девать? Внутренний рынок никогда столько не потреблял. Соответственно, на внутреннем рынке, кроме всего прочего, и цены упали в том числе из-за большого профицита", - добавил он.