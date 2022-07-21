Сырьевой трейдер Gunvor увеличил полугодовую прибыль в четыре раза

Компания продолжает искать возможность продать пакет в операторе терминала в Усть-Луге

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - Швейцарский сырьевой трейдер Gunvor, контрольный пакет которого принадлежит бизнесмену Торбьорну Торнквисту, в I полугодии 2022 года получил чистую прибыль после налогообложения в размере $841 млн против $231 млн годом ранее.

В целом за 2021 год трейдер получил $726 млн прибыли.

Выручка компании в январе-июне 2022 года составила $89,1 млрд, что в 1,9 раза больше первого полугодия прошлого года.

"Результаты Gunvor за этот период были вызваны масштабными изменениями на мировом рынке, которые распространились на все регионы и виды деятельности, включая нефть, нефтепродукты, природный газ и сжиженный природный газ (СПГ). Особенно обнадеживает возвращение существенной прибыльности в наши операции по переработке и в сектор перевозок. Это произошло в основном из-за ограниченных мощностей по переработке во всем мире и высокого спроса, особенно в Европе, на средние дистилляты, включая дизельное топливо, печное топливо и топливо для реактивных двигателей. Будучи ведущим мировым фрахтователем судов, Gunvor выиграла от высокого спроса на спотовые чартерные мощности", - прокомментировал Торнквист через пресс-службу.

Поскольку международные экономические санкции вступили в силу, Gunvor прекратил торговлю с контрагентами из России, выполняя оставшиеся контракты, которые еще не подпадают под санкции, но срок действия которых истекает в соответствии с применимыми положениями о закрытии, напоминает компания.

"Ни один из нефтеперерабатывающих заводов Gunvor не перерабатывает нефть российского происхождения", - подчеркивает трейдер.

Продажа неконтролирующего миноритарного пакета акций в операторе нефтепродуктового терминала в порту Усть-Луга (26% - ИФ) до сих пор не является практически или юридически осуществимой, и Gunvor продолжает изучать варианты, говорится в пресс-релизе.