"Сбермаркет" и "Ашан" открыли первый совместный даркстор

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - Торговая сеть "Ашан" и онлайн-сервис доставки продуктов из магазинов "Сбермаркет" открыли первый совместный даркстор в городе Московском (Новомосковский административный округ Москвы), говорится в сообщении компаний.

Даркстор - "магазин-склад" без доступа покупателей для обслуживания онлайн-заказов.

В ассортименте даркстора - 3,6 тысячи SKU, более 600 товаров представлены со скидками. Перечень товаров меняется ежедневно в зависимости от спроса покупателей. Среди популярных позиций у клиентов - овощи, фрукты, соки, мороженое и товары для животных. Доставка заказов бесплатная, время доставки составляет от 20 до 60 минут.

"Порядка 75% заказов, которые клиенты делают в магазинах "Ашан", приходится на самые часто покупаемые SKU - свежие овощи и фрукты, бакалею, мясо, хлеб, молочную продукцию, товары для быта. Именно такие категории располагаются на полках даркстора", - сказал через пресс-службу директор по развитию бизнеса "Сбермаркета" Сергей Катасонов.

По его словам, сборка и доставка заказов из даркстора быстрее в 2-3 раза по сравнению с обычным гипермаркетом.

На сегодняшний день доставка через "Сбермаркет" доступна из 174 магазинов "Ашана" в 36 регионах РФ.

"Ашан" (входит в Auchan Retail) работает на российском рынке с 2002 года. Сеть объединяет 230 магазинов трех форматов - гипермаркеты, суперсторы и супермаркеты.

"Сбермаркет" - лидер российского рынка e-grocery. Сервис доставляет продукты, лекарства, косметику, зоотовары и др. из более 130 торговых сетей.

В прошлом году "Сбермаркет" начал открывать совместные дарксторы в партнерстве с Metro.