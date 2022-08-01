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X5 начала сотрудничество со "Сбермаркетом" и Delivery Club

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - X5 Group, ведущая продуктовая розничная компания в России, сообщила, что начала сотрудничество с крупнейшими сервисами доставки продуктов и готовой еды - "Сбермаркетом" и Delivery Club.

"Теперь заказать продукты из "Пятерочки" или "Перекрестка" можно не только в приложениях торговых сетей, но и непосредственно на онлайн-платформах агрегаторов. Сотрудничество позволит повысить доступность экспресс-доставки для клиентов и нарастить объёмы онлайн-бизнеса компании", - говорится в пресс-релизе.

С 1 августа заказы из магазинов "Пятерочка" и "Перекресток" через сайты сервисов доставки доступны в Москве и Петербурге. Магазины будут подключаться к сервису постепенно. Сначала это будут несколько десятков магазинов, а после интеграции IT-систем охват будет увеличен до нескольких тысяч магазинов с расширением географии доставки на Московскую и Ленинградскую области, а с сентября - и на другие города, уточняет Х5.

"Цены и ассортимент на платформах агрегаторов идентичны условиям доставки из приложений торговых сетей. Стоимость, время доставки и минимальную сумму заказа при этом определяет каждый сервис самостоятельно", - говорится в пресс-релизе.

Х5 запустила экспресс-доставку в феврале 2020 года, напомнила через пресс-службу управляющий директор Х5 Digital Лариса Романовская. "Сегодня мы выходим на новый этап развития в онлайн, начиная сотрудничество с крупнейшими сервисами доставки. Это позволит еще большему числу клиентов совершить покупку в "Пятёрочке" или "Перекрёстке" там, где удобно", - добавила она.

Х5 - крупнейший по размеру выручки ритейлер в России. На конец июня под управлением компании было 19 779 магазинов, в том числе 18 558 магазинов "у дома" "Пятерочка", 986 супермаркетов "Перекресток", 26 гипермаркетов "Карусель" и 153 дискаунтера "Чижик".

X5 Group Delivery Club Сбермаркет Пятерочка Перекресток Москва Петербург
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