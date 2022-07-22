Северсталь планирует делистинг с Лондонской фондовой биржи

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - ПАО "Северсталь" направило в пятницу запрос в FCA (Управление по финансовому регулированию Великобритании) и на Лондонскую фондовую биржу (LSE) об отмене листинга глобальных депозитарных расписок (GDR), говорится в сообщении компании.

"Решение о делистинге и прекращении программы GDR было обусловлено введением целого ряда санкционных ограничений в отношении "Северстали", в силу которых обслуживание программы GDR в соответствии с депозитарными соглашениями, а также регулярные торговые операции с GDR "Северстали" больше невозможны", - отмечается в пресс-релизе.

Компания ожидает, что делистинг с LSE вступит в силу на 21-й рабочий день с даты уведомления.

"Северсталь" также направила уведомление в адрес Citibank NA о прекращении действия программы GDR и поручила Citibank расторгнуть депозитарные соглашения с даты, наступающей не позднее чем 31 августа 2022 года.