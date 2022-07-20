Аналитики ожидают снижения ЦБ РФ ставки на 50 б.п., не исключают и шаг в 75-100 б.п

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - Большинство аналитиков ждут снижения ключевой ставки ЦБ РФ в ближайшую пятницу, 22 июля, на 50 базисных пунктов (б.п.) - до 9,0% годовых. Некоторые экономисты не исключают больших шагов снижения - на 75 б.п. (до 8,75%) или даже на 100 б.п. (до 8,5%).

Непосредственно перед июльским заседанием совета директоров по ставке Банк России дополнительных сигналов не давал. В конце июня председатель ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что регулятор видит возможности для снижения ставки. Она отметила изменчивость ситуации и лаги во влиянии решений по денежно-кредитной политики (ДКП) на экономику.

Потребительские цены в РФ за последнюю отчетную неделю показали максимальное в текущем "дефляционном цикле" снижение, что вкупе с динамикой инфляционных ожиданий дает основания для более смелых прогнозов смягчения денежно-кредитной политики Банком России на заседании в эту пятницу.

Росстат с 9 по 15 июля 2022 года зафиксировал в РФ дефляцию на уровне 0,17% после дефляции в 0,03% неделей ранее, инфляции в 0,23% в "тарифную неделю" с 25 июня по 1 июля, нулевой инфляции с 18 по 24 июня и трех недель дефляции до этого (в 0,12%, 0,14% и 0,01%). Годовая инфляция в РФ на 15 июля замедлилась до 15,45-15,46% с 15,68% на 8 июля, 15,90% на конец июня, 17,10% на конец мая, 17,83% на конец апреля, 16,69% на конец марта после 9,15% на конец февраля, 8,73% на конец января и 8,39% на конец декабря.

Инфляционные ожидания населения в июле снизились до 10,8% после роста до 12,4% в июне, следует из опроса "инФОМ", проведенного по заказу Банка России. Таким образом, инфляционные ожидания в июле приблизились к уровню января 2021 года, когда они составляли 10,5%. Наблюдаемая населением инфляция, согласно опросу, в июле продолжила снижаться и составила 22,2% после 23,7% в июне и пикового значения за последние несколько лет в 25,1% в мае.

Большинство прогнозов аналитиков было собрано до публикации недельных данных по инфляции и свежей статистики по инфляционным ожиданиям.

Эксперты ВТБ ждут снижения ставки ЦБ в пятницу на 50 б.п. - до 9,0%. "С одной стороны, в пользу более решительного смягчения денежной политики говорит июньское снижение потребительских цен: достижение верхней границы прогнозного диапазона Банка России по инфляции на конец 2022 года стало менее вероятным. С другой стороны, это снижение цен было обусловлено временными факторами, что неоднократно отмечал сам Банк России", - сообщили "Интерфаксу" аналитики банка.

Банк России рассматривает дефляцию как краткосрочное явление и, вероятно, оставит без изменения свои ориентиры, отмечают экономисты инвестбанка "Синара", тоже ожидающие снижения ставки на 50 б.п.

ЦБ в ближайшую пятницу снизит ставку на 50 б.п., оставив себе пространство для маневра на последующих заседаниях, считают аналитики "Ренессанс Капитала". По их мнению, несмотря на снижение инфляционного давления в мае-июле, риски второй волны ускорения инфляции сохраняются.

Эксперты Райффайзенбанка тоже считают, что динамика инфляции выступит одним из ключевых факторов перехода к более сдержанным темпам смягчения политики. Они прогнозируют снижение ставки ЦБ в пятницу на 50 б.п. Потенциал для дальнейшего смягчения политики остается - по итогам года (в зависимости от ситуации с инфляцией) ставка может снизиться до 7,5-8%, считают аналитики.

Улучшающаяся динамика ключевых индикаторов экономики позволит ЦБ продолжить цикл снижения ключевой ставки, но растущие инфляционные риски удержат Банк России от повторения широкого июньского шага, отмечают экономисты Газпромбанка. Они ждут снижения ставки ЦБ в ближайшую пятницу на 75 б.п. - до 8,75%. При этом эксперты не исключают и более сильного шага в случае выхода оптимистичных данных по инфляционным ожиданиям.

Аналитики "ЛокоИнвест" обращают снимание на значительное снижение инфляционных ожиданий в июле, что вместе с неплохими данными по недельной инфляции может говорить в пользу снижения ставки до 8,50-9,0%. "Картина инфляции, ситуация в экономике и крепость рубля допускают снижение ставки на 75-100 б.п., хотя улучшение потребительских настроений и собственные оценки ЦБ о "временности" факторов дефляции в последние недели - аргументы не спешить и сделать лишь -50 б.п. Поэтому мы склоняемся к 75 б.п., но не удивимся и 100 б.п.", - пишут эксперты в обзоре.

"Мы ждем, что Банк России на заседании 22 июля снизит ключевую ставку на 100 б.п. - до 8,5% и, таким образом, вернет ее на уровень декабря 2021", - отмечают экономисты SberCIB Investment Research. В экономике сохраняются благоприятные условия для возвращения ключевой ставки к прошлогодним показателям. Цены на многие категории товаров и услуг продолжают корректироваться после всплеска в марте-апреле, подчеркивают эксперты.

"Скорее всего, ЦБ опять просигнализирует о возможности дальнейшего снижения ставки. При этом он может намекнуть, что в будущем снижение ставки может быть более осторожным из-за того, что временные дезинфляционные факторы к концу лета и осенью могут стать менее актуальными", - считают аналитики SberCIB.

Базовый сценарий аналитиков Совкомбанка также предполагает снижение ключевой ставки на 100 б.п. - до 8,5%.

Главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова считает, что ЦБ в ближайшую пятницу оставит ставку неизменной или снизит ее на 25 б.п.. "Это связано с тем, что идет значительное повышение мировых процентных ставок, курс рубля с начала лета уже перестал избыточно укрепляться, а уровень безработицы в мае составлял 3,9%, что было историческим минимумом. Иными словами, проинфляционные факторы нельзя списывать со счетов", - сообщила Орлова "Интерфаксу".

Совет директоров Банка России на заседании 10 июля снизил ключевую ставку на 150 базисных пунктов (б.п.), до 9,5% годовых. Этому решению предшествовало три снижения ставки по 300 б.п. (26 мая - до 11%, 29 апреля - до 14%, 8 апреля - до 17%). Банк России резко повысил ставку - с 9,5% до 20% - 28 февраля в ответ на рост девальвационных и инфляционных рисков. В марте сохранил ее на уровне 20%.

Очередное заседание 22 июля будет опорным, то есть ЦБ помимо пресс-релиза с решением по ключевой ставке также опубликует среднесрочный макроэкономический прогноз и проведет пресс-конференцию председателя. Доклад о ДКП будет опубликован 1 августа.