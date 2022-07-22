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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:43

Набиуллина не стала комментировать историю с дивидендами "Газпрома"

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - Председатель Банка России Эльвира Набиуллина не стала обсуждать историю с отказом "Газпрома" от выплаты дивидендов по итогам 2021 года и вопрос о том, как эта ситуация повлияла на настроения розничных инвесторов, ограничившись общим комментарием о необходимости возращения доверия этих инвесторов к фондовому рынку.

"Согласна, доверие розничных инвесторов чрезвычайно важно в настоящий момент, и нужно будет принимать меры по повышению доверия розничных инвесторов, потому что сейчас было много событий, которые негативно сказались на настроениях розничных инвесторов, в том числе связанные с введением внешних ограничений", - сообщила Набиуллина на пресс-конференции в пятницу.

"Мне сложно комментировать какие-то корпоративные действия по стороны "Газпрома", я это делать не буду, но, безусловно, один из элементов, на которые рассчитывают розничные инвесторы - это дивидендная доходность, и это, безусловно, надо учитывать, когда мы говорим о возврате доверия розничных инвесторов", - отметила глава ЦБ.

Ситуация с дивидендами "Газпрома" за 2021 год стала одним из главных разочарований для российского фондового рынка. Совет директоров компании рекомендовал рекордные в истории выплаты - 52,53 рубля на акцию (в сумме 1,244 трлн рублей), однако решение в итоге было "переиграно". Собрание акционеров компании, подконтрольной государству, 30 июня не одобрило рекомендацию. Отказ "Газпрома" от выплаты дивидендов привел к резкому падению акций компании.

ЦБ РФ Эльвира Набиуллина Газпром
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