"Газпром" – рекорд не засчитан. Обобщение

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Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - Жить в эпоху перемен – как минимум рискованно. В последний день первого полугодия акционеры "Газпрома" проверили древнюю мудрость на себе и убедились в том, что это чистая правда.

Еще в конце мая совет директоров газовой монополии утвердил рекомендацию по дивидендам за 2021 год в размере 52,53 руб. на акцию, в сумме – 1,244 трлн руб. "Это рекордно высокий размер дивидендов в истории компании и всего российского фондового рынка", - гордо констатировал тогда пресс-релиз "Газпрома".

Миновал месяц, и чиновники – а члены совета директоров концерна представляют государство и голосуют по правительственной директиве – передумали. Российская Федерация как владелец контрольного пакета акций "Газпрома" решила не распределять его прибыль, при этом идентичную планировавшимся дивидендам сумму она заберет в бюджет в форме повышенного НДПИ.

Новость обвалила акции "Газпрома" практически на треть, потянув за собой весь российский фондовый индекс и вызвав волну margin-call. Но более долгосрочные последствия этого удара для рынка еще только предстоит осознать и оценить. Во времена, когда именно дивидендные истории стали чуть ли не единственной несущей конструкцией для изрядно потрепанных инвесторов, такой "разворот над Атлантикой" от иконы фондового рынка чреват настоящим кризисом доверия. Сугубо финансовые потери также очевидны: рынок недосчитается десятков миллиардов рублей, которые акционеры, получив дивиденды, могли бы реинвестировать.

За свою историю "Газпром" не платил дивиденды лишь однажды – по итогам далекого 1998 года (тогда компания получила убыток). Квази-отказом от дивидендов можно считать и сокращение выплат по итогам другого кризисного года, 2008-го, – до 5% от прибыли головной компании (36 копеек на акцию).

Дивидендная политика

Дивиденды были главным направлением работы руководства "Газпрома" в области повышения инвестиционной привлекательности компании.

Государство давно требовало от государственных компаний выплаты дивидендов в размере 50% от консолидированной прибыли. После завершения мега-проекта "Сила Сибири" "Газпром" взял курс на имплементацию этого императива в своей дивидендной политике и внедрял ее ускоренными темпами. В тяжелом 2020 году менеджмент компании напоминал инвесторам, что не намерен использовать формальные уловки для сокращения выплат акционерам.

В условиях нынешнего сокращения объема публичной коммуникации эмитента с инвесторами месяц назад, 26 мая, важным сигналом для рынка стало утверждение советом директоров рекомендации по размеру дивидендов в точном соответствии с дивполитикой (50% от скорректированной чистой прибыли группы по МСФО), несмотря на сложную политическую ситуацию, рождавшую на рынке спекуляции и относительно перспектив выплат. Рекомендация совета выплатить за 2021 год по 52,53 рубля на акцию, или в общей сложности 1,244 трлн рублей, точно соответствовала формуле дивидендной политики. После оглашения решения СД акции "Газпрома" взлетели на 10%.

Признаки перемен

Две недели назад Минфин вынес на обсуждение законопроект, предусматривающий в том числе дополнительные изъятия у "Газпрома" в 2022 году через налог на добычу полезных ископаемых при добыче природного газа (НДПИ). При этом раньше государство уже вводило для "Газпрома" "нашлепку" по НДПИ, компенсируя как раз недополученные дивиденды.

Формулировки законопроекта оставляют пространство для толкований ("сумма налога, исчисленная налогоплательщиками, являющимися в течение всего налогового периода организациями-собственниками объектов Единой системы газоснабжения, за налоговый период, начало которого приходится на период с 1 сентября по 30 ноября 2022 года включительно, при добыче газа горючего природного по совокупности всех участков недр, лицензия на пользование которыми выдана таким организациям в соответствии с законодательством РФ о недрах, увеличивается на величину 416 000, выраженную в миллионах рублей"), и до собрания акционеров "Газпрома" чиновники уходили от разъяснения, сколько все же предстоит доплатить компании - 416 млрд или пугающе схожие с размером дивидендной рекомендации 1,248 трлн руб. Уже после того, как акционеры монополии попрощались со своими выплатами, Минфин внес ясность: "нашлепка" в 416 млрд – ежемесячная.

Решения и последствия

Против распределения прибыли и выплаты дивидендов проголосовали владельцы 50,7% акций концерна. Это почти в точности корреспондируется с контролируемым государством пакетом – 50,2%. РФ контролирует более 50% акций напрямую (38,37%) и через госкомпании АО "Роснефтегаз" (10,97%) и "Росгазификация" (0,89%).

Убийственную для рынка новость прокомментировал не руководитель корпорации, а куратор финансового блока – заместитель председателя правления "Газпрома" Фамил Садыгов.

"Акционеры приняли решение, что в текущей ситуации дивиденды по итогам 2021 года выплачивать нецелесообразно. Приоритетами "Газпрома" в настоящее время являются реализация инвестиционной программы, включая газификацию регионов Российской Федерации, и подготовка к предстоящей зиме. И, безусловно, мы должны быть готовы выполнить обязательства по выплате налогов в повышенном размере", - говорится в его заявлении.

Впрочем, ссылка на инвестпрограмму в ситуации, когда "Газпром" отдаст все те же 1,25 млрд руб., просто не всем акционерам, а одному, выглядит неочевидно.

Как бы то ни было, отказ от дивидендов снимает с повестки дня проблему многомиллиардных выплат нерезидентам (правда, еще в мае, когда принималась рекомендация, она, судя по всему, не считалась такой уж значимой). С начала марта президентским указом нерезиденты лишены возможности получать дивиденды: деньги зачисляются на рублевые счета типа "С", конвертировать в валюту их можно только по разрешению российских властей.

Владельцы американских депозитарных расписок (ADR), по последним раскрытым данным (на конец 2021 года), владели 16,16% акций "Газпрома". Таким образом, этот режим охватывал потенциальные выплаты как минимум на 200 млрд рублей, и это не считая локальных акций, которыми владеют нерезиденты напрямую.

Среди нелинейных последствий решения – потенциальное влияние на валютный рынок. Ожидания рекордных выплат "Газпрома" могли дополнительно укрепить рубль в июле, поскольку возможность конвертации этих денег в валюту, как это происходило в прошлом, ограничена (акции нерезидентов заблокированы, а для локальных инвесторов валюта токсична), отмечает директор по инвестициям "Локо-Инвеста" Дмитрий Полевой.

"В итоге, нет выплат дивидендов "Газпрома" – нет важного фактора дополнительного краткосрочного давления на курс валюты к рублю", - констатирует эксперт.

"Дивидендная тема становится малопредсказуемой, снижая интерес к рынку акций со стороны частных инвесторов и негативно отражаясь на ликвидности в целом", - комментируют ситуацию аналитики телеграм-канала "Твердые цифры", напоминая, что акции монополии формировали треть розничных портфелей.

"Отказ от дивидендов негативен для российского рынка, так как снижает его прогнозируемость. Мы ожидали, что в результате выплаты дивидендов на рынок могло прийти 186-248 млрд руб. (3,6-5,2x средних дневных оборотов), которых теперь не будет", - отмечает канал "Мои инвестиции".

Собрания акционеров монополии в последние годы перешли в заочный формат, поэтому у миноритариев "Газпрома" нет возможности поделиться эмоциями непосредственно с топ-менеджментом и членами совета директоров компании и выслушать объяснения чиновников.

Зато почти сразу после шокирующего объявления они смогли в прямом телеэфире наблюдать за речью экс-председателя совета директоров "Газпрома", имевшего самое прямое отношение к формированию рынка акций компании в его нынешнем виде. "Сегодня никто уже ни в чем не уверен", - напоминал собравшимся на юридическом форуме в Петербурге и заодно телезрителям Дмитрий Медведев, и миноритарии "Газпрома" готовы были подписаться под каждым его словом.