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Набсовет Х5 покинул представитель структуры "Альфа-групп" Атнашев

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - Марат Атнашев покинул набсовет X5 Retail Group, сообщил ритейлер.

Атнашев, занимавший пост директора по управлению активами CTF Consultancy Limited (структура "Альфа-групп"), был избран в наблюдательный совет Х5 на собрании акционеров в 2020 году, его полномочия истекали в 2023 году.

Кроме него в набсовет Х5 с прошлого года входили совладелец "Альфа-групп" Михаил Фридман, бывший CEO Х5 Стефан Дюшарм, CEO провайдера дистрибьюторских и логистических услуг ALIDI Петр Демченков, основатель "М.Видео" Александр Тынкован, совладелец мебельного ритейлера Hoff Михаил Кучмент, бывший топ-менеджер Tesco и Pick n Pay Ричард Брашер, гендиректор малазийской сети супермаркетов The Food Purveyor Джефри Кинг и бывший вице-президент Amazon Надя Шурабура.

В марте 2022 года набсовет Х5 покинули Кинг, Брашер, Дюшарм, Кучмент и Фридман, подпавший под санкции ЕС и Великобритании. В мае из набсовета вышел Тынкован.

По итогам годового собрания акционеров, которое состоялось в конце июня, в набсовет Х5 были избраны сооснователь и CEO Dodo Brands Федор Овчинников, президент "Альфа-групп" Вадим Зингман и Ольга Высоцкая, ранее работавшая в KPMG, PwC и Deloitte.

Х5 - крупнейший в России ритейлер по объему выручки. По итогам 2021 года выручка компании выросла на 11,5%, до 2,2 трлн рублей. X5 Retail Group N.V зарегистрирована в Нидерландах. Структуре "Альфа-групп" CTF Holdings S.A. принадлежит 47,86% акций Х5.

Марат Атнашев X5 Retail Group CTF Consultancy Limited Альфа-групп
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