Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:21

Основатель Hoff Михаил Кучмент покинул набсовет Х5

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - Сооснователь и совладелец DIY-ритейлера Hoff, который управляет гипермаркетами мебели и товаров для дома, Михаил Кучмент покинул наблюдательный совет X5 Retail Group, сообщила компания.

В четверг стало известно, что Кучмент подпал под санкции США в составе целой группы россиян, вовлеченных в управление Совкомбанком (ранее также включен в SDN лист). Кучмент входил в набсовет Х5 с 2015 года.

ЭкономикаМихаил Фридман и Стефан Дюшарм покидают набсовет Х5Читать подробнее

Ранее в марте Х5 сообщила, что ее наблюдательный совет покинули Джеффри Кинг, Ричард Брашер, Стефан Дюшарм и Михаил Фридман, подпавший под санкции ЕС и Великобритании.

X5 Retail Group N.V зарегистрирована в Нидерландах. Структуре "Альфа-групп" CTF Holdings S.A. принадлежит 47,86% акций Х5.

Х5 - крупнейший в России ритейлер по объему выручки. По итогам 2021 года продажи компании выросли на 11,4%, до 2,2 трлн рублей. На конец декабря под управлением группы было 19,121 тыс. магазинов.

Михаил Кучмент X5 Retail Group
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Столтенберг не возглавит норвежский ЦБ из-за продления мандата генсека НАТО

Столтенберг не возглавит норвежский ЦБ из-за продления мандата генсека НАТО

Правительство РФ на полгода заморозит кредитные рейтинги банков

"Газпром" скоро определит детали перехода на оплату газа РФ в рублях

"Газпром" скоро определит детали перехода на оплату газа РФ в рублях

Япония и Франция заморозили инвестиции в "Арктик СПГ 2"

Япония и Франция заморозили инвестиции в "Арктик СПГ 2"

США договорились о поставках в ЕС не менее 15 млрд куб. м газа в виде СПГ в 2022 г.

США договорились о поставках в ЕС не менее 15 млрд куб. м газа в виде СПГ в 2022 г.

ЦБ опроверг информацию о вывозе им золота из России

ЦБ опроверг информацию о вывозе им золота из России

Apple приостановила поддержку карт "Мир" в Apple Pay

Apple приостановила поддержку карт "Мир" в Apple Pay

Морские линии по плавающему расписанию. Обзор

Морские линии по плавающему расписанию. Обзор

КТК может возобновить отгрузку нефти на одном из причалов

Moody's отзовет рейтинги российских эмитентов

Moody's отзовет рейтинги российских эмитентов
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });