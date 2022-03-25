Основатель Hoff Михаил Кучмент покинул набсовет Х5

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - Сооснователь и совладелец DIY-ритейлера Hoff, который управляет гипермаркетами мебели и товаров для дома, Михаил Кучмент покинул наблюдательный совет X5 Retail Group, сообщила компания.

В четверг стало известно, что Кучмент подпал под санкции США в составе целой группы россиян, вовлеченных в управление Совкомбанком (ранее также включен в SDN лист). Кучмент входил в набсовет Х5 с 2015 года.

Ранее в марте Х5 сообщила, что ее наблюдательный совет покинули Джеффри Кинг, Ричард Брашер, Стефан Дюшарм и Михаил Фридман, подпавший под санкции ЕС и Великобритании.

X5 Retail Group N.V зарегистрирована в Нидерландах. Структуре "Альфа-групп" CTF Holdings S.A. принадлежит 47,86% акций Х5.

Х5 - крупнейший в России ритейлер по объему выручки. По итогам 2021 года продажи компании выросли на 11,4%, до 2,2 трлн рублей. На конец декабря под управлением группы было 19,121 тыс. магазинов.