Основатель "М.Видео" Тынкован покинул набсовет Х5

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Александр Тынкован покинул наблюдательный совет X5 Retail Group с 25 мая, сообщил ритейлер.

Тынкован – основатель ПАО "М.Видео". После продажи "М.Видео" группе "Сафмар" и создания объединенной компании "М.Видео-Эльдорадо" он несколько лет продолжал руководить ритейлером. В конце 2020 года он отошел от операционного управления и сосредоточился на работе в совете директоров (в настоящее время возглавляет совет). В списке кандидатов в совет директоров "М.Видео" для голосования на годовом собрании акционеров, которое пройдет в июне, он не значится.

Тынкован входил в набсовет Х5 с 2008 по 2015 год и снова был избран в мае прошлого года.

В марте этого года набсовет Х5 покинули Джеффри Кинг, Ричард Брашер, Стефан Дюшарм, Михаил Кучмент и Михаил Фридман, подпавший под санкции ЕС и Великобритании.

X5 Retail Group N.V зарегистрирована в Нидерландах. Структуре "Альфа-групп" CTF Holdings S.A. принадлежит 47,86% акций Х5.

Х5 – крупнейший в России ритейлер по объему выручки. По итогам 2021 года выручка компании выросла на 11,5%, до 2,2 трлн рублей. Чистая прибыль увеличилась на 23,8%, до 48,5 млрд рублей. На конец декабря под управлением группы было 19,121 тыс. магазинов.