Основатель Dodo Brands Овчинников вошел в набсовет Х5

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - Акционеры X5 Retail Group по итогам годового собрания включили в наблюдательный совет сооснователя и CEO Dodo Brands Федора Овчинникова, президента "Альфа-групп" Вадима Зингмана и Ольгу Высоцкую, ранее работавшую в KPMG, PwC и Deloitte.

Кроме того, в состав правления Х5 вошла Екатерина Лобачева (в марте Лобачева заняла должность президента - главы российской холдинговой компании ритейлера).

Также акционеры Х5 утвердили финансовую отчетность за 2021 год без заключения независимого аудитора, говорится в сообщении компании.

Ранее Х5 сообщила, что прилагает усилия по получению отчета внешнего аудитора и планирует выпустить консолидированную финансовую отчетность за 2021 год до конца июля вместе с отчетом внешнего аудитора ООО "ЦАТР Аудиторские услуги" (ранее Ernst & Young LLC, Russia, который в дальнейшем будет работать под брендом B1), как только будет завершено отделение от глобальной сети EY.

Чтобы предоставить больше времени для выбора и назначения внешнего аудитора, акционеры передали полномочия по назначению внешнего аудитора на 2022 финансовый год наблюдательному совету.

Х5 – крупнейший в России ритейлер по объему выручки. По итогам 2021 года выручка компании выросла на 11,5%, до 2,2 трлн рублей. Чистая прибыль увеличилась на 23,8%, до 48,5 млрд рублей. На конец декабря под управлением группы было 19,121 тыс. магазинов.

X5 Retail Group N.V зарегистрирована в Нидерландах. Структуре "Альфа-групп" CTF Holdings S.A. принадлежит 47,86% акций Х5.

Как сообщалось, в марте набсовет Х5 покинули Джеффри Кинг, Ричард Брашер, Стефан Дюшарм, Михаил Кучмент и Михаил Фридман, подпавший под санкции ЕС и Великобритании. В мае из набсовета вышел Александр Тынкован.