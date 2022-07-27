Минпромторг одобрил заявку "Ауруса" на СПИК с инвестициями 4,7 млрд рублей

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - Минпромторг одобрил заявку на заключение специального инвестиционного контракта (СПИК) с компанией "Аурус" по производству автомобилей с гибридной силовой установкой. Такое решение приняла межведомственная комиссия по СПИКам, сообщила пресс-служба министерства.

"Это будет первый специнвестконтракт, параметрами которого предусмотрен выпуск автомобилей с гибридной силовой установкой. Инвестиции в проект составят более 4,7 млрд рублей, а на выходе планируется получить более 7,5 тыс. автомобилей", - заявил через пресс-службу первый замминистра промышленности и торговли Василий Осьмаков.

Ранее, в 2022 году, был подписан СПИК с компанией "Моторинвест", который предусматривает производство электромобилей, напомнили в министерстве.

По данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", участниками ООО "Аурус" являются ФГУП "НАМИ" (63,5%), ПАО "Соллерс Авто" (0,5%) и вошедший в капитал компании в 2019 году фонд из ОАЭ Tawazun (36%).