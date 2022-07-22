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Прогноз ЦБ по ситуации в экономике РФ близок к оценкам Минэкономразвития

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - Среднесрочный прогноз ЦБ РФ, опубликованный в эту пятницу по итогам заседания совета банка, близок к оценкам Минэкономразвития РФ.

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"С точки зрения прогноза экономической ситуации, опубликованного Центральным банком Российской Федерации, их оценки близки к текущим оценкам Минэкономразвития", - сообщила замминистра экономического развития РФ Полина Крючкова, слова которой приводит пресс-служба министерства.

ЦБ ждет падения ВВП страны в 2022 году на 4-6% (прежний прогноз 8-10%), в 2023 году - на 1-4% (ранее - снижение от 0 до 3%,), в 2024 году - роста на 1,5-2,5% (ранее - рост на 2,5-3,5%).

Прогноз ЦБ по инфляции в РФ на 2022 год понижен до 12-15% с 14-17%, ожидавшихся в июне. Прогноз по инфляции на 2023 год Банк России сохранил на уровне 5-7%. ЦБ также по-прежнему ожидает возращения инфляции к цели в 4% в 2024 году.

ЦБ РФ Минэкономразвития РФ
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