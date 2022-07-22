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Минэкономразвития не видит инфляционных рисков из-за снижения ставки ЦБ

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - Решение Банка России снизить ключевую ставку сразу до 8% с 9,5% на фоне наблюдающейся дефляции не несет инфляционных рисков и позволяет оживить ситуацию в экономике, считает заместитель министра экономического развития Полина Крючкова. Ее комментарий приводит пресс-служба министерства.

"В ситуации, когда инфляционные ожидания населения и бизнеса существенно снизились, когда уже второй месяц мы наблюдаем дефляцию, такое решение не несет инфляционных рисков и, в то же время, позволит оживить экономическую ситуацию, сделать финансовые ресурсы доступнее для предприятий, оживить спрос", - считает Крючкова.

"Мы считаем своевременным решение Центрального банка о существенном снижении ключевой ставки", - говорится в комментарии.

Решение ЦБ понизить процентную ставку сразу на 150 базисных пунктов стало неожиданным для рынка: аналитики ждали её снижения на 50 б.п., некоторые говорили о возможности понижения на 75 и 100 б.п.

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания совета банка заявила, что пока не видит устойчивой тенденции к дефляции в экономике. Вместе с тем, в пресс-релизе банка отмечалось, что краткосрочные дезинфляционные риски выросли, хотя проинфляционные остаются существенными и по-прежнему преобладают на среднесрочном горизонте.

Банк России Минэкономразвития Полина Крючкова
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