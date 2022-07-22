Банк России улучшил прогноз падения ВВП РФ в 2022 году

Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - ЦБ РФ ожидает падение ВВП страны в 2022 году на 4-6% вместо 8-10% по предыдущему апрельскому прогнозу, говорится в среднесрочном прогнозе ЦБ, опубликованном по итогам заседания совета директоров, на котором он понизил ключевую ставку до 8% с 9,5%.

"В 2023 году темп прироста ВВП останется отрицательным и составит 1-4%, отражая эффект базы I квартала 2022 года и более растянутое снижение выпуска. В 2024 году прирост ВВП прогнозируется в диапазоне 1,5-2,5%", - приводит ЦБ прогноз по динамике ВВП на 2023-2024 гг.

Ранее в апреле ЦБ давал прогноз по снижению экономики РФ в 2023 году в диапазоне от 0 до 3%, по росту в 2024 году - на 2,5-3,5%.

"Внешние условия для российской экономики остаются сложными и значительно ограничивают экономическую деятельность. Вместе с тем оперативные индикаторы указывают на то, что снижение деловой активности происходит медленнее, чем Банк России предполагал в июне", - прокомментировал ЦБ ситуацию в экономике.

"Снижение экономической активности происходит за счет как предложения, так и спроса. Согласно данным опросов, предприятия по-прежнему испытывают затруднения в производстве и логистике. Однако их деловые настроения постепенно улучшаются по мере диверсификации поставщиков готовой продукции, сырья и комплектующих, а также рынков сбыта. Потребительская активность остается сдержанной, но начинает восстанавливаться, в том числе в условиях постепенного роста импорта потребительских товаров", - отмечают в Банке России.

Цены на нефть

В среднесрочном прогнозе Банк России повысил прогноз цены на нефть на 2022 год до $80 c $75 за баррель.

В 2023 году ЦБ прогнозирует цену на нефть на уровне $70 за баррель (предыдущий прогноз $65 за баррель), в 2024 году - $60 ($55).

В 2022 году снижение экономики "в значительной мере будет связано с факторами на стороне предложения", считают в ЦБ.

Комментируя прогноз, банк отметил, что ситуация на рынке труда остается стабильной. "Хотя число вакансий со стороны работодателей снизилось, уровень безработицы находится вблизи исторических минимумов. Адаптация рынка труда к изменившимся условиям во многом происходит через механизм неполной занятости и подстройку реальных заработных плат", - говорится в сообщении.

Прогноз Минэкономразвития

Минэкономразвития прогнозирует спад российской экономики в 2022 году на 7,8%, в 2023 году - на 0,3% в базовом варианте (прогноз от начала мая).

Министерство планировало в июле уточнить макропрогноз на 2022-2025 годы. Ранее глава Минэкономразвития Максим Решетников заявлял, что прогноз по инфляции на 2022 год (17,5%) будет пересмотрен в сторону понижения, а прогноз по падению ВВП в 2022 году - в сторону меньшего снижения.

Консенсус-прогноз аналитиков, опрошенных "Интерфаксом" в начале июля по динамике ВВП, предполагает спад в 2022 году на 6,3% (по опросу в начале июня ожидалось снижение на 8,3%), в 2023 году - на 1,3% (в июне ожидался рост на 0,3%).

Как сообщалось, ВВП РФ в 2021 году вырос на 4,7% после снижения на 2,7% в 2020 году.