S&P понизило долгосрочный рейтинг Украины в инвалюте до "CC"

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - Агентство Standard & Poor's понизило долгосрочный рейтинг Украины в иностранной валюте до "СС" с "ССС+", прогноз по рейтингу -"негативный".

"Украина предложила своим иностранным кредиторам отсрочить выплаты по всем внешним долговым обязательствам на 24 месяца. В результате этого предложения, мы считаем, дефолт по суверенному долгу в иностранной валюте практически неизбежен", - объяснило агентство.

В то же время S&P подтвердило краткосрочный рейтинг Украины в иностранной валюте на уровне "C", рейтинги в национальной валюте - на уровне "B-/B", а по национальной шкале - на уровне "uaBBB-". "Мы считаем государственный долг Украины, номинированный в гривнах, менее уязвимым для неплатежей", - пояснило агентство.

"Негативный" прогноз отражает высокие риски для платежей по обслуживанию коммерческого долга Украины, учитывая планы правительства по реструктуризации долга, отмечает агентство.

S&P сообщает, что с большой вероятностью понизит рейтинг Украины в иностранной валюте до "SD" (выборочный дефолт), так как не ожидает от правительства страны платежей по еврооблигациям, однако после завершения реструктуризации может и поднять его до категории "CCC". Как отмечает агентство, предложение об отсрочке обслуживания внешнего долга не включает никаких сокращений его объема и предлагает некоторую компенсацию держателям облигаций в виде дополнительных процентных платежей и платы за согласие по ВВП-варрантам.

"Повышательное давление на рейтинги может возникнуть, если ситуация с безопасностью на Украине и среднесрочные макроэкономические перспективы улучшатся", - говорится в сообщении.

По мнению агентства, финансовые и фискальные перспективы Украины на ближайшие несколько месяцев неопределенны.

S&P также понизило до "СС" с "ССC+" рейтинг выпущенных под госгарантии еврооблигаций "Укравтодора", который вслед за сувереном также предложил отсрочить выплаты по своим бумагам на 2 года.

Украина 20 июля предложила держателям еврооблигаций с 1 августа отсрочить все выплаты по ним и сроки погашения на два года, сохранив текущие ставки доходности.

Помимо того, международные партнеры Украины в рамках G7 и Парижского клуба кредиторов заявили о готовности приостановить выплату долга Украины до конца 2023 года с возможностью продления отсрочки еще на один год. Они также настойчиво призвали частных кредиторов принять предложение Украины об обстрочке выплат по ее еврооблигациям и изменении условий по ВВП-варрантам.