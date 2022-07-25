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Нацбанк Казахстана ожидаемо поднял базовую ставку до 14,5%

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - Национальный банк Казахстана решил повысить базовую ставку до 14,5% годовых с процентным коридором +/- 1 п.п., сообщила пресс-служба регулятора.

Часть аналитиков, опрошенных накануне заседания агентством "Интерфакс-Казахстан", ожидала повышения ставки до 14,25-15%, часть экспертов говорила о сохранении ставки на уровне 14% годовых.

Регулятор также сообщил, что ожидает ускорение годовой инфляции в 2022 году выше 15% и считает, что рост цен не остановится до первого квартала 2023 года, говорится в распространенном сообщении регулятора.

"Учитывая формирование фактической инфляции и инфляционных ожиданий в мае-июне на более высоких уровнях, Национальный банк ожидает ускорение годовой инфляции в 2022 году выше верхней границы ранее озвученного прогноза 13-15%, - говорится в сообщении. - При отсутствии новых шоков годовой рост инфляции продолжится до первого квартала 2023 года и в дальнейшем будет замедляться".

В июне 2022 года годовая инфляция в Казахстане ускорилась до 14,5%. Цены растут на все ее компоненты - продовольственные товары (19,2%), непродовольственные товары (13,2%) и платные услуги (9,2%).

"Это происходит в результате роста инфляции издержек из-за сбоев в цепочках поставок, усиления внешнего инфляционного давления, а также высокого спроса, поддержанного фискальным стимулированием, и ослабления курса тенге", - поясняют в Нацбанке.

Регулятор считает, что с учетом данных за май и июнь, пик инфляции еще не пройден. Высокие инфляционные ожидания усиливают проинфляционное давление.

Чтобы стабилизировать и замедлить инфляционные процессы, а также приблизить инфляцию к целевому показателю в среднесрочной перспективе, Нацбанк повысил базовую ставку с 14% до 14,5% годовых.

Около месяца назад регулятор опубликовал прогноз, по которому инфляция по итогам 2022 года ожидается на уровне 13-15%.

Казахстан Нацбанк Казахстана
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