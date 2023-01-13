Нацбанк Казахстана сохранил базовую ставку на уровне 16,75%

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - Нацбанк Казахстана сохранил базовую ставку на уровне 16,75% с коридором плюс-минус 1 процентный пункт, сообщила пресс-служба регулятора.

Это решение принято, поскольку фактическая инфляция совпала с прогнозами Нацбанка.

"Динамика внутренних и внешних инфляционных процессов, а также траектория экономического роста складываются в соответствии с базовым сценарием прогноза Национального банка. Месячная инфляция плавно замедляется при одновременном ее превышении своих среднегодовых значений", - говорится в информации.

По данным регулятора, баланс рисков инфляции остается смещенным в пользу проинфляционных рисков при высокой устойчивой части инфляции и ускорившихся инфляционных ожиданиях.

"Продолжается негативное влияние перестройки логистических цепочек на экономику. Сохраняющиеся риски требуют поддержания базовой ставки на текущих значениях в течение продолжительного периода времени", - говорится в информации.

Месячная инфляция замедляется третий месяц подряд и в декабре составляла 1,2% (против 1,8% в сентябре 2022 года). Это существенно выше среднегодовых значений для декабря за последние пять лет - 0,7%.

По итогам 2022 года годовая инфляция составила 20,3%, оказавшись в границах прогнозного диапазона 20-21%.

"Инфляционные ожидания продолжают демонстрировать ускорение. В декабре их значение обновило максимумы с момента ведения опроса, составив 21,3%. Рост инфляционных ожиданий населения связывается с изменением цен на продукты питания, внешними событиями и изменениями цен на ГСМ. Высокие и нестабильные инфляционные ожидания могут явиться фактором более сильного роста инфляции и более медленного ее снижения в будущем", - отметили в Нацбанке.

По оценке ЦБ, происходит ослабление внешнего инфляционного фона, в соответствии с риторикой предыдущего решения. При повсеместном ужесточении денежно-кредитных условий отмечается начало замедления инфляционных процессов во многих странах, в том числе в странах - торговых партнерах. Вкупе с ожидаемым плавным снижением мировых цен на продовольствие это будет оказывать понижательное воздействие на инфляцию в Казахстане. Цены на нефть формируются немного ниже, чем заложенный по базовому сценарию уровень $90 за баррель в среднем в 2023 году.

Ключевыми рисками для инфляции Нацбанк назвал перестройку структуры торговли при высоких и нестабильных инфляционных ожиданиях, сохранение повышенной продовольственной инфляции, отложенную инфляцию на регулируемые товары и услуги после периода административного регулирования, а также высокую неопределенность относительно продолжающегося военного конфликта на Украине.

"При этом ситуация с внешним спросом на фоне рисков рецессии в мире, а также логистические условия вносят существенную неопределенность относительно траектории цен на нефть и экономического роста", - говорится в пресс-релизе.

В декабре ЦБ повысил базовую ставку с 16% до 16,75% годовых с коридором +/- 1 п.п.

С учетом фактической инфляции и сложившегося баланса рисков Национальный банк по-прежнему считает близким окончание цикла повышения базовой ставки.

При следующем решении по базовой ставке ЦБ пообещал представить обновленный прогноз.