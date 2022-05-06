СЖР предложил властям поддержать СМИ, разрешив рекламу пива

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Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - Союз журналистов России (СЖР) направил в правительство и Госдуму свои предложения по срочной поддержке российских СМИ, среди которых разрешение рекламы пива и рецептурных лекарств, а также мораторий на налоговые проверки.

В союзе отметили, что в условиях санкций российские СМИ оказались на грани выживания, поскольку у подавляющего большинства редакций рекламные доходы упали более чем в два раза. Для многих изданий бесперебойное обеспечение производственных процессов становится всё более трудно исполнимой задачей.

СЖР, в частности, предлагает властям взять под контроль повышение тарифов операторов связи, в том числе и спутниковой связи; также обеспечить контроль над ростом цен, вплоть до моратория на рост цен на бумагу отечественного производства; приостановить налоговые проверки и в 2022-2023 году ввести упрощенную процедурур ускоренного переоформления или продления вещательных лицензий.

Также союз предложил разрешить рекламу пива во всех зарегистрированных СМИ, а также рекламу отпускаемых по рецептам лекарственных препаратов во всех зарегистрированных печатных и сетевых СМИ и ряд других шагов, которые, как считают в СЖР, помогут СМИ пережить трудные времена.

"Союз журналистов России напоминает о важности мер, направленных на защиту тех, кто оказался в трудной ситуации в связи с антироссийскими санкциями. Необходимо учитывать, что взвешенная оценка событий средствами массовой информации - задача государственной важности", - говорится в сообщении.