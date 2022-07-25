Процесс банкротства Inter RAO Lietuva возобновлен

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - Вильнюсский окружной суд отменил решение о приостановлении внесудебного производства по делу о банкротстве поставщика электроэнергии Inter RAO Lietuva, подконтрольного российской "Интер РАО".

Inter RAO Lietuva через Варшавскую фондовую биржу сообщила, что в связи с судебным решением продлевается срок предъявления требований кредиторами до 11 августа.

Как сообщается, один из кредиторов – Alpiq AG (работающий в Швейцарии и Германии поставщик и производитель энергии), ранее подавший иск об отмене решения собрания кредиторов Inter RAO Lietuva от 30 июня, отказался от него. "На основании этого 22 июля 2022 года Вильнюсский окружной суд вынес определение о принятии отказа от иска, прекращении производства по делу о решениях собрания кредиторов обанкротившегося Inter RAO Lietuva". Внесудебное производство приостанавливалось в качестве обеспечительной меры.

На собрании кредиторов 30 июня было принято решение инициировать внесудебное банкротство компании, а срок предъявления к ней требований предполагался до 1 августа.

Банкротство было инициировано после того, как в середине марта Служба по расследованию финансовых преступлений (СРФП) Литвы ограничила возможность Inter RAO Lietuva осуществлять банковские операции, а в мае были заморожены не только ее средства, но и акции. Inter RAO Lietuva находится в списке литовских компаний, затронутых западными санкциями против России и российских граждан.

Страны Балтии 22 мая остановили торговлю российской электроэнергией, поставляемой Inter RAO Lietuva. Это было сделано после того, как 20 мая биржевым оператором Nord Pool было принято решение о приостановке торговых сделок. Кроме того, с 1 июня операторы систем передачи электроэнергии стран Балтии отказались от услуг балансировки системы, которые предоставляла Inter RAO Lietuva. В конце июня Госсовет по регулированию энергетики отозвал у нее лицензии на экспорт, импорт и поставки электроэнергии.

Группа Inter RAO Lietuva, работавшая более 19 лет, заработала в прошлом году 14,3 млн евро чистой прибыли (12,2 млн евро в 2020 году) и получила выручку в объеме 334,3 млн евро (163,4 млн евро).