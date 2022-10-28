Суд вновь приостановил процесс банкротства Inter RAO Lietuvа

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - Вильнюсский окружной суд вновь приостановил внесудебное производство по делу о банкротстве поставщика электроэнергии Inter RAO Lietuva, подконтрольного российской "Интер РАО".

Как сообщается в материалах суда, 27 октября были удовлетворены ходатайства компаний Philip Morris Lietuva, Orlen Lietuva и "Почты Литвы" о принятии обеспечительных мер.

Процедура банкротства Inter RAO Lietuva, начатая в июне, приостанавливается Вильнюсским окружным судом во второй раз – в июле это было сделано по ходатайству кредитора Alpiq AG, поставщика и производителя энергии, работающего в Швейцарии и Германии. Внесудебное производство приостанавливалось также в качестве обеспечительной меры.

Alpiq, подавший иск об отмене решения собрания кредиторов Inter RAO Lietuva от 30 июня, затем отказался от него. "На основании этого 22 июля 2022 года Вильнюсский окружной суд вынес определение о принятии отказа от иска, прекращении производства по делу о решениях собрания кредиторов обанкротившегося Inter RAO Lietuva", - сообщалось в судебных материалах.

На собрании кредиторов 30 июня 2022 года было принято решение инициировать внесудебное банкротство компании.

Банкротство было инициировано после того, как в середине марта Служба по расследованию финансовых преступлений (СРФП) Литвы ограничила возможность Inter RAO Lietuva осуществлять банковские операции, а в мае были заморожены не только ее средства, но и акции. Inter RAO Lietuva находится в списке литовских компаний, затронутых западными санкциями против России и российских граждан.

Страны Балтии 22 мая остановили торговлю российской электроэнергией, поставляемой Inter RAO Lietuva. Это было сделано после того, как 20 мая биржевым оператором Nord Pool было принято решение о приостановке торговых сделок. Кроме того, с 1 июня операторы систем передачи электроэнергии стран Балтии отказались от услуг балансировки системы, которые предоставляла Inter RAO Lietuva. В конце июня Госсовет по регулированию энергетики отозвал у нее лицензии на экспорт, импорт и поставки электроэнергии.

Как сообщал агентству BNS в конце сентября конкурсный управляющий компании Ауримас Валайтис, около 2,1 тыс. кредиторов Inter RAO Lietuva подали требования на сумму около 43 млн евро, но пока подтвердили свыше 30 млн евро.

Группа Inter RAO Lietuva, работавшая более 19 лет, получила в прошлом году 14,3 млн евро чистой прибыли (12,2 млн евро в 2020 году) и выручку в объеме 334,3 млн евро (163,4 млн евро).