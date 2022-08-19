Ozon запустил собственный сервис объявлений

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - Ozon объявил о запуске собственного сервиса объявлений, который работает как отдельный раздел на маркетплейсе.

Пока сервис доступен жителям Ростова-на-Дону. Но скоро компания введет его во всей России.

Объявления о продаже товаров смогут размещать как обычные пользователи, так и продавцы Ozon (к примеру, для реализации уцененных товаров). Объявления включают в себя обязательное размещение фото реального состояния товара.

Сделки могут заключать только зарегистрированные пользователи Ozon. Для покупки товара по объявлению, пользователю необходимо будет связаться с его продавцом и договориться об условиях.

Как пишет "Коммерсантъ", ссылаясь на письмо Ozon в Минэкономразвития от 6 июля, компания видит риск закрытия нового сервиса объявлений в случае принятия законопроекта о регулировании рынка классифайдов и создании единого оператора цифровой рекламы.

Законопроект № 160605-8 8 июля внес в Госдуму депутат Артем Кирьянов. Депутаты законопроект раскритиковали, но 15 июля все же одобрили в первом чтении при условии, что он будет доработан. Претензии депутатов к документу связаны с рисками монополизации рынка цифровой рекламы в случае создания единого оператора, который, как считает автор проекта закона, необходим для предупреждения рисков злоупотребления иностранными владельцами классифайдов (доски цифровых объявлений) и цифровых рекламных конструкций своими возможностями в условиях санкций и военной операции.

С критикой законопроекта также выступали РСПП, АНО "Цифровая экономика" и сами участники рынка классифайдов - Avito, "Яндекс", Ozon и "Рамблер".