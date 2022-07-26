Ветряки в ЕС показали двухнедельный максимум перед новым штилем

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - Цены на газ в Европе продолжают последовательный рост на фоне увеличения дефицита газа из-за антироссийских санкций. Выработка электроэнергии за счет ветра в Европе подскочила до максимума за последние две недели.

Заявка на транзит российского газа через территорию Украины - на уровне предыдущих дней и месяцев.

Украинский транзит

"Оператор ГТС Украины" принял от "Газпрома" заявку на транзит газа на вторник в объеме 42 млн куб. м, свидетельствуют данные украинской компании. Показатель в понедельник был 41,6 млн куб. м. Мощности заявлены только по одной из двух точек входа в ГТС страны - газоизмерительной станции "Суджа". По коридору через ГИС "Сохрановка" заявка не принята.

Официальный представитель "Газпрома" Сергей Куприянов сообщил журналистам: "Газпром" осуществляет подачу российского газа для транзита через территорию Украины в объеме, подтвержденном украинской стороной через ГИС "Суджа", - 41,9 млн куб. м на 26 июля. Заявка на ГИС "Сохрановка" отклонена".

ОГТСУ объявил форс-мажор приема газа для транзита через ГИС станцию "Сохрановка", так как якобы не может осуществлять оперативно-технологический контроль за компрессорной станцией "Новопсков". Украинская сторона также заявила, что при продолжении подачи газа из России на "Сохрановку" соответственно будут уменьшены объемы на точках выхода из ГТС Украины". Маршрут через Сохрановку обеспечивал транзит более 30 млн куб. м в сутки.

Российский концерн считает, что не существует оснований для форс-мажора, как нет и препятствий для продолжения работы в прежнем режиме.

Европейский рынок

Выработка электроэнергии за счет ветра в Европе в понедельник подскочила до 16,2% от энергобаланса по ЕС (это максимальный показатель за последние две недели) после 10% за прошлую неделю, свидетельствуют данные ассоциации WindEurope. Однако далее на неделе ожидается слабый ветер, а то и штиль, что кардинально изменит выработку этого сектора европейской энергетики.

Спотовые цены на газ в Европе взлетели до $1852 за тысячу кубометров после появления известий о новом выбытии компрессорных мощностей на газопроводе "Северный поток". Санкции Канады нарушили порядок технического обслуживания турбин отправной компрессорной станции "Северного потока" КС "Портовая", и ее газоперекачивающие агрегаты один за другим выходят из эксплуатации в связи с наработкой межремонтного пробега. Еще во вторник СП1 сможет прокачать 67 млн куб. м газа, а уже с утра среды его мощность будет снижена до 33 млн кубических метров в сутки.

В Азии цены увеличились вслед за европейскими - сентябрьский фьючерс на индекс JKM Platts (Japan Korea Marker; отражает спотовую рыночную стоимость грузов, поставляемых в Японию, Южную Корею, Китай и Тайвань) вырос до $1406.

Европейские терминалы по приему СПГ среднем в июле загружены на 69% при 63% за июнь. Пока что регион остается премиальным рынком для СПГ, так как цены в Азии немного уступают европейским хабам.

Европа продолжает закачку газа в подземные хранилища. Данные о состоянии ПХГ, нормативы запасов в которых теперь регулируются законом, сейчас являются одним из важнейших экономических и политических индикаторов для региона, отражая способность руководства ЕС обеспечивать энергетическую безопасность.

На данный момент резервы составляют 66,72%, свидетельствуют данные ассоциации Gas Infrastructure Europe. Прирост за последние отчетные сутки (24 июля) составил 0,45 процентных пункта (на выходных получается закачивать больше газа на фоне снижения промышленного спроса).

С этого года ЕС ввел жесткое регулирование использования подземных хранилищ. К началу сезона отбора в 2022 году запасы должны быть не менее 80% от мощности ПХГ, в последующие - 90%.