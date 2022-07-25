Uniper смог возобновить закачку газа в хранилища

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - Цены на газ в Европе продолжают расти, при том, что обычно к выходным происходит заметаня коррекция. Контракт на понедельник на хабе TTF в Нидерландах вырос до $1691 за тысячу кубометров. Хранилища Uniper 23 июля впервые показали прирост запасов газа после непрерывного отбора предыдущие 12 дней.

Заявка на транзит российского газа через территорию Украины - на уровне предыдущих дней и месяцев.

Украинский транзит

"Оператор ГТС Украины" принял от "Газпрома" заявку на транзит газа на понедельник в объеме 41,6 млн куб. м, свидетельствуют данные украинской компании. Показатель в воскресенье был 41,2 млн куб. м. Мощности заявлены только по одной из двух точек входа в ГТС страны - газоизмерительной станции "Суджа". По коридору через ГИС "Сохрановка" заявка не принята.

ОГТСУ объявил форс-мажор приема газа для транзита через ГИС станцию "Сохрановка", указав, что не может осуществлять оперативно-технологический контроль за компрессорной станцией "Новопсков". "Нафтогаз Украины" также заявил, что в случае продолжения подачи газа с российской стороны на ГИС "Сохрановка" соответственно будут уменьшены объемы на точках выхода из ГТС Украины". Маршрут через Сохрановку обеспечивал транзит более 30 млн куб. м в сутки.

Российский концерн считает, что не существует оснований для форс-мажора, как нет и препятствий для продолжения работы в прежнем режиме.

Европейский рынок

Спотовые цены на газ в Европе держатся чуть ниже $1700 за тысячу кубометров. В Азии цены ощутимо ниже - сентябрьский фьючерс на индекс JKM Platts (Japan Korea Marker; отражает спотовую рыночную стоимость грузов, поставляемых в Японию, Южную Корею, Китай и Тайвань) торгуется на уровне $1390.

Европейские терминалы по приему СПГ среднем в июле загружены на 69% при 63% за июнь. Пока что регион остается премиальным рынком для СПГ, так как цены в Азии немного уступают европейским хабам.

Европа продолжает закачку газа в подземные хранилища. Данные о состоянии ПХГ, нормативы запасов в которых теперь регулируются законом, сейчас являются одним из важнейших экономических и политических индикаторов для региона, отражая способность руководства ЕС обеспечивать энергетическую безопасность.

На данный момент резервы составляют 66,24%, свидетельствуют данные ассоциации Gas Infrastructure Europe. Прирост за последние отчетные сутки (23 июля) составил 0,41 процентных пункта (на выходных получается закачивать больше газа на фоне снижения промышленного спроса).

Хранилища Uniper Energy Storage 23 июля впервые показали прирост запасов газа после непрерывного отбора предыдущие 12 дней. Дефицит газа и рост цен заставили один из крупнейших энергетических концернов Европы - Uniper обратиться за помощью государства. Правительство ФРГ решило войти в капитал энергетического концерна и предоставить ему обширное заемное финансирование.

С этого года ЕС ввел жесткое регулирование использования подземных хранилищ. К началу сезона отбора в 2022 году запасы должны быть не менее 80% от мощности ПХГ, в последующие - 90%.

Выработка электроэнергии за счет ветра в Европе за прошлую неделю составила в среднем 10% после 11% за неделю с 11 по 17 июля, свидетельствуют данные ассоциации WindEurope.