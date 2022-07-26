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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:48

Газ в Европе перевалил за $2000/тыс. куб. м в ожидании сокращения прокачки по СП1

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - Спотовая цена газа в Европе превысила $2000/тыс. куб. м на ожиданиях выбытия из строя еще одного газоперекачивающего агрегата на "Северном потоке".

Стоимость ближайшего (августовского) фьючерса на TTF на бирже ICE Futures во вторник выросла до $2010.

Днем ранее торги закрылись на уровне $1852, а в среднем с начала месяца котировки составили $1713.

В понедельник "Газпром" сообщил, что в связи с окончанием срока межремонтной наработки до капитального ремонта (в соответствии с предписанием Ростехнадзора и с учетом технического состояния двигателя) концерн останавливает эксплуатацию еще одного газотурбинного двигателя Siemens на компрессорной станции "Портовая".

В результате суточная производительность КС "Портовая" с 07:00 по московскому времени 27 июля составит до 33 млн куб. м в сутки по сравнению с нынешними 67 млн куб. м в сутки (40% от производительности).

Северный поток Европа
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