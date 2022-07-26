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Зерно из госфонда будут продавать мукомолам и хлебопекам, сахар - организациям торговли

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - Минсельхоз РФ утвердил перечень хозяйствующих субъектов, которым из государственного интервенционного фонда будет продаваться зерно и сахар.

Как сообщается в приказе ведомства (подписан 22 июня, зарегистрирован в Минюсте 26 июля), размещенном на официальном портале правовой информации, пшеница и рожь будут продаваться производителям хлеба и хлебобулочных изделий недлительного хранения, хлебобулочных охлажденных и замороженных полуфабрикатов, хлебобулочных изделий пониженной влажности, хлеба и булочных изделий длительного хранения, специализированных хлебобулочных изделий, а также хлебобулочных изделий для детского питания, продуктов, полученных путем экструзии или расширения теста.

Кроме того, зерно будет продаваться производителям пшеничной, ржано-пшеничной и ржаной муки.

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Согласно проказу, реализация сахара из госфонда "может осуществляться хозяйствующим субъектам, осуществляющим торговую деятельность на территории Российской Федерации".

Как сообщал ранее Минсельхоз, закупки пшеницы и ржи в государственный интервенционный фонд РФ начнутся в августе. Планируется закупить до 1 млн тонн в регионах Сибири, Урала и Центральной России. В ближайшие годы объем фонда будет увеличен до 3 млн тонн.

Закупки в интервенционный фонд будут осуществляться по базисным активам: мягкая пшеница 3-го и 4-го классов, рожь - не ниже 3-го класса. Ранее Минсельхоз утвердил цены для проведения закупочных и товарных интервенций на рынке зерна.

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"Объединенная зерновая компания" (ОЗК, госагент по распоряжению зерном госфонда) проводит конкурсы по отбору хранителей зерна, которое закупит государство.

Механизм товарных (продажа зерна из государственного интервенционного фонда) и закупочных (закупка государством зерна) интервенций действует в России с 2001 года. Он направлен на стабилизацию цен на рынке зерна и поддержку сельхозпроизводителей. При резком росте цен государство продает зерно из госфонда и тем самым останавливает подорожание, при падении цен - снимает лишнее зерно с рынка, чтобы прекратить его удешевление.

В этом году также планируется начать закупки в госфонд и сахара.

Минсельхоз РФ
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