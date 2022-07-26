Зерно из госфонда будут продавать мукомолам и хлебопекам, сахар - организациям торговли

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - Минсельхоз РФ утвердил перечень хозяйствующих субъектов, которым из государственного интервенционного фонда будет продаваться зерно и сахар.

Как сообщается в приказе ведомства (подписан 22 июня, зарегистрирован в Минюсте 26 июля), размещенном на официальном портале правовой информации, пшеница и рожь будут продаваться производителям хлеба и хлебобулочных изделий недлительного хранения, хлебобулочных охлажденных и замороженных полуфабрикатов, хлебобулочных изделий пониженной влажности, хлеба и булочных изделий длительного хранения, специализированных хлебобулочных изделий, а также хлебобулочных изделий для детского питания, продуктов, полученных путем экструзии или расширения теста.

Кроме того, зерно будет продаваться производителям пшеничной, ржано-пшеничной и ржаной муки.

Согласно проказу, реализация сахара из госфонда "может осуществляться хозяйствующим субъектам, осуществляющим торговую деятельность на территории Российской Федерации".

Как сообщал ранее Минсельхоз, закупки пшеницы и ржи в государственный интервенционный фонд РФ начнутся в августе. Планируется закупить до 1 млн тонн в регионах Сибири, Урала и Центральной России. В ближайшие годы объем фонда будет увеличен до 3 млн тонн.

Закупки в интервенционный фонд будут осуществляться по базисным активам: мягкая пшеница 3-го и 4-го классов, рожь - не ниже 3-го класса. Ранее Минсельхоз утвердил цены для проведения закупочных и товарных интервенций на рынке зерна.

"Объединенная зерновая компания" (ОЗК, госагент по распоряжению зерном госфонда) проводит конкурсы по отбору хранителей зерна, которое закупит государство.

Механизм товарных (продажа зерна из государственного интервенционного фонда) и закупочных (закупка государством зерна) интервенций действует в России с 2001 года. Он направлен на стабилизацию цен на рынке зерна и поддержку сельхозпроизводителей. При резком росте цен государство продает зерно из госфонда и тем самым останавливает подорожание, при падении цен - снимает лишнее зерно с рынка, чтобы прекратить его удешевление.

В этом году также планируется начать закупки в госфонд и сахара.