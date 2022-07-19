Закупки зерна в интервенционный фонд РФ начнутся в августе

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - Закупки зерна в государственный интервенционный фонд РФ начнутся в августе, сообщает Минсельхоз.

"В следующем месяце Минсельхоз приступит к формированию запасов продовольственной пшеницы и ржи. В рамках государственных интервенций в этом году планируется закупить до 1 млн тонн зерна в регионах Сибири, Урала и Центральной России", - говорится в сообщении ведомства.

Как уточняет Минсельхоз, в ближайшие годы объем фонда будет увеличен до 3 млн тонн. В дальнейшем, в случае резкого роста цен, зерно будет продаваться российским мукомольным и хлебопекарным предприятиям (товарные интервенции). Это позволит "охлаждать" рынок и сохранять стабильную ситуацию, считают в Минсельхозе.

Как сообщалось, "Национальная товарная биржа" (НТБ, входит в группу "Московская биржа") в понедельник начала аккредитацию участников биржевых торгов при проведении государственных закупочных интервенций на рынке зерна.

Закупки в интервенционный фонд будут осуществляться по базисным активам: мягкая пшеница 3-го и 4-го классов, рожь – не ниже 3-го класса. Ранее Минсельхоз утвердил цены для проведения закупочных и товарных интервенций на рынке зерна.

"Объединенная зерновая компания" (ОЗК, госагент по распоряжению зерном госфонда) проводит конкурсы по отбору хранителей зерна, которое закупит государство.

Механизм товарных (продажа зерна из государственного интервенционного фонда) и закупочных (закупка государством зерна) интервенций действует в России с 2001 года. Он направлен на стабилизацию цен на рынке зерна и поддержку сельхозпроизводителей. При резком росте цен государство продает зерно из госфонда и тем самым останавливает подорожание, при падении цен – снимает лишнее зерно с рынка, чтобы прекратить его удешевление.

В этом году также планируется начать закупки в госфонд и сахара.