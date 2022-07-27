Экспортную пошлину на пшеницу из РФ с 27 июля снизили до 4951,7 рубля за тонну

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - Экспортная пошлина на пшеницу из РФ с 27 июля снижена до 4951,7 рубля с 5984,9 рубля за тонну неделей ранее, сообщил Минсельхоз.

Пошлина на ячмень снижена до 3002,6 рубля с 4413,7 рубля за тонну, на кукурузу - до 2923,4 рубля с 3144,9 рубля неделей ранее.

Новые ставки пошлин будут действовать по 2 августа включительно.

Пошлины были рассчитаны исходя из индикативных цен: $388,2 за тонну на пшеницу ($386,8 неделей ранее), $321 - на ячмень ($332,9), $319 - на кукурузу ($303).

С 6 июля пошлины на зерно рассчитываются в рублях, а не долларах.

Как сообщалось, правительство 30 июня приняло постановление о переводе пошлин в рубли. Базовая цена для расчета экспортной пошлины на пшеницу была установлена на уровне 15 тыс. рублей за тонну, на ячмень и кукурузу - 13875 рублей за тонну. Пошлина составляет 70% от разницы между базовой и индикативной ценой. В формулу пошлины введен такой показатель, как "среднеарифметический курс доллара США по отношению к валюте Российской Федерации, устанавливаемый Центральным банком Российской Федерации за 5 рабочих дней, предшествующих дате расчета ставки вывозной таможенной пошлины на зерновые культуры".

РФ со 2 июня 2021 года ввела механизм зернового демпфера, который предусматривает плавающие пошлины на экспорт пшеницы, кукурузы и ячменя и возврат полученных от них средств на субсидирование сельхозпроизводителей. Размер пошлин рассчитывается еженедельно на основе ценовых индикаторов, основанных на ценах экспортных контрактов, которые регистрируются на "Московской бирже".