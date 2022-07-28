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Ford Motor увеличил квартальную чистую прибыль на 19%

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - Американский автопроизводитель Ford Motor Co. во втором квартале 2022 года нарастил чистую прибыль на 19%, а скорректированный показатель и выручка компании оказались лучше ожиданий рынка. Компания подтвердила прогноз на год.

Чистая прибыль Ford в апреле-июне 2022 года составила $667 млн, или 16 центов в расчете на акцию, против $561 млн, или 14 центов на акцию, годом ранее. Компания отметила, что на показатель прибыли по-прежнему негативно влияет убыток, связанный с инвестициями в Rivian Automotive Inc., который составил $2,4 млрд.

Скорректированная прибыль компании выросла более чем втрое и составила $3,7 млрд, или 68 центов на акцию. Показатель оказался выше ожиданий аналитиков, опрошенных FactSet, в размере 45 центов на акцию.

Выручка выросла в 1,5 раза, до $40,2 млрд с $26,8 млрд в прошлом году. Эксперты прогнозировали выручку на уровне $36,87 млрд.

Компания отметила, что повышению показателей способствовал сильный спрос среди потребителей на автомобили Ford, несмотря на подъем цен из-за дефицита компонентов.

Ford подтвердил прогноз скорректированной EBIT на текущий год на уровне $11,5-12,5 млрд, который предполагает рост показателя на 15-25% по сравнению с предыдущим годом. По словам главного финансового директора компании Джона Лаулера, рост издержек, связанных с приобретением сырья, замедлится во втором полугодии, а продажи продолжат расти по мере выполнения заказов потребителей.

С начала 2022 года капитализация Ford упала на 36,5%, в то время как индекс S&P 500 за этот период потерял 15,6%.

Ford США Rivian Джон Лаулер
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