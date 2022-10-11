Поиск
Реклама20idei.ru
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:52

LVMH увеличила выручку в третьем квартале на 27%

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - Крупнейший мировой производитель товаров класса люкс LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SA увеличил выручку в третьем квартале 2022 года на 27%, что превзошло прогнозы рынка.

Как говорится в пресс-релизе компании, ее выручка в июле-сентябре составила 19,76 млрд евро по сравнению с 15,51 млрд евро за аналогичный период предыдущего года. Органический рост продаж (без учета изменения курсов валют и покупки/продажи бизнеса) составил 19%.

Эксперты, опрошенные FactSet, в среднем прогнозировали квартальную выручку LVMH на уровне 19,1 млрд евро.

ЭкономикаLVMH увеличила полугодовую чистую прибыль на 23%Читать подробнее

Доходы компании в Европе, США и Японии существенно выросли с начала текущего года благодаря как устойчивому спросу со стороны местных потребителей, так и восстановлению международного туризма, отмечается в пресс-релизе. В Азии темпы повышения выручки в этом году являются более низкими, хотя в третьем квартале ситуация улучшилась благодаря смягчению карантинных ограничений.

Выручка LVMH в сегменте модной одежды и изделий из кожи в третьем квартале подскочила на 30%, до 9,69 млрд евро. Органический рост продаж составил 22%.

Реализация алкогольных напитков увеличилась на 23%, до 1,9 млрд евро, парфюмерии и косметики - на 19%, до 1,96 млрд евро, часов и украшений - на 25%, до 2,67 млрд евро.

ЭкономикаPorsche за неделю после дебютных торгов обошла по капитализации VolkswagenЧитать подробнее

Выручка сетевых розничных магазинов (Sephora, DFS и Le Bon Marche) увеличилась на 28% и достигла 3,47 млрд евро.

За девять месяцев 2022 года выручка LVMH повысилась на 28%, до 56,5 млрд евро. Органический рост с начала года составил 20%.

LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton, подконтрольная французскому миллиардеру Бернару Арно, является крупнейшим в мире производителем предметов роскоши (70 брендов), включая аксессуары (Louis Vuitton и Fendi), коньяк, шампанское (Moet & Chandon, Dom Perignon, Veuve Cliquot и Krug), часы (TAG Heuer, Hublot, Zenith), ювелирные изделия (Bulgari, Chaumet, Fred, а также совместное предприятие с De Beers), одежду (Givenchy, Loewe, Marc Jacobs и т.д.), парфюмерию и косметику (Christian Dior, Guerlain, Givenchy, Kenzo, сеть магазинов Sephora).

LVMH
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Старейший американский банк BNY Mellon начинает принимать криптовалюты

Старейший американский банк BNY Mellon начинает принимать криптовалюты

Доллар поднялся до 64 рублей впервые с 7 июля

Доллар поднялся до 64 рублей впервые с 7 июля

МВФ ожидает падения ВВП России в 2022 году на 3,4%, в 2023 году - на 2,3%

МВФ ожидает падения ВВП России в 2022 году на 3,4%, в 2023 году - на 2,3%

Цены на нефть ускорили падение на опасениях по поводу глобального спроса

Nissan передаст активы в РФ в госсобственность за символическую цену

Nissan передаст активы в РФ в госсобственность за символическую цену

Глава JPMorgan допустил "еще более болезненный" обвал индекса S&P 500

Глава JPMorgan допустил "еще более болезненный" обвал индекса S&P 500
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });