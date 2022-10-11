LVMH увеличила выручку в третьем квартале на 27%

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - Крупнейший мировой производитель товаров класса люкс LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SA увеличил выручку в третьем квартале 2022 года на 27%, что превзошло прогнозы рынка.

Как говорится в пресс-релизе компании, ее выручка в июле-сентябре составила 19,76 млрд евро по сравнению с 15,51 млрд евро за аналогичный период предыдущего года. Органический рост продаж (без учета изменения курсов валют и покупки/продажи бизнеса) составил 19%.

Эксперты, опрошенные FactSet, в среднем прогнозировали квартальную выручку LVMH на уровне 19,1 млрд евро.

Доходы компании в Европе, США и Японии существенно выросли с начала текущего года благодаря как устойчивому спросу со стороны местных потребителей, так и восстановлению международного туризма, отмечается в пресс-релизе. В Азии темпы повышения выручки в этом году являются более низкими, хотя в третьем квартале ситуация улучшилась благодаря смягчению карантинных ограничений.

Выручка LVMH в сегменте модной одежды и изделий из кожи в третьем квартале подскочила на 30%, до 9,69 млрд евро. Органический рост продаж составил 22%.

Реализация алкогольных напитков увеличилась на 23%, до 1,9 млрд евро, парфюмерии и косметики - на 19%, до 1,96 млрд евро, часов и украшений - на 25%, до 2,67 млрд евро.

Выручка сетевых розничных магазинов (Sephora, DFS и Le Bon Marche) увеличилась на 28% и достигла 3,47 млрд евро.

За девять месяцев 2022 года выручка LVMH повысилась на 28%, до 56,5 млрд евро. Органический рост с начала года составил 20%.

LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton, подконтрольная французскому миллиардеру Бернару Арно, является крупнейшим в мире производителем предметов роскоши (70 брендов), включая аксессуары (Louis Vuitton и Fendi), коньяк, шампанское (Moet & Chandon, Dom Perignon, Veuve Cliquot и Krug), часы (TAG Heuer, Hublot, Zenith), ювелирные изделия (Bulgari, Chaumet, Fred, а также совместное предприятие с De Beers), одежду (Givenchy, Loewe, Marc Jacobs и т.д.), парфюмерию и косметику (Christian Dior, Guerlain, Givenchy, Kenzo, сеть магазинов Sephora).