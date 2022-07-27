Индекс МосБиржи превысил 2200 пунктов впервые за две недели

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - Индекс МосБиржи, один из основных российских фондовых индикаторов, утром в среду превысил рубеж 2200 пунктов, обновив максимум с 11 июля на фоне улучшения внешней сырьевой конъюнктуры.

К 10:16 индекс МосБиржи составил 2200,88 пункта (+0,4%), индекс РТС - 1148,62 пункта (+1,1%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" выросли в пределах 2,3%.

В лидерах роста выступают акции ПАО "Полюс" (+2,3%), "Северстали" (+2,1%), "НОВАТЭКа" (+1,9%), "Магнита" (+1,7%), UC Rusal (+1,3%), "МТС" (+1,2%), "Газпрома" (+1,1%), АФК "Система" (+0,8%), расписки TCS Group (+0,8%).

Доллар подрос до 60,65 рубля (+0,1 рубля).

Подешевели акции "Яндекса" (-2,9%), "Норникеля" (-0,2%), "Интер РАО" (-0,2%), "АЛРОСА" (-0,1%).

Во "втором эшелоне" выросли расписки HeadHunter (+7,9%) и Fix Price (+5,7%).

Ритейлер Fix Price, управляющий крупнейшей в РФ сетью магазинов фиксированных цен, во II квартале 2022 года увеличил выручку на 27% по сравнению с аналогичным показателем за прошлый год, до 69,2 млрд рублей. В частности, розничная выручка выросла на 27,3%, до 61,3 млрд рублей, оптовая - на 24,3%, до 7,9 млрд рублей, сообщила компания.

По словам главного аналитика Промсвязьбанка Владимира Соловьева, внимание инвесторов в среду будет приковано к итогам заседания ФРС, на котором регулятор может повысить ключевую ставку на 75-100 б.п., а также озвучит планы по дальнейшему ужесточению денежно-кредитной политики, что позволит инвесторам оценить дальнейшую траекторию движения ставки. Кроме этого, в среду продолжат отчитываться крупнейшие технологические компании США, что будет подогревать нервозность инвесторов.

Что касается рынка акций РФ, то в случае дальнейшего ослабления рубля рост фондового индекса МосБиржи при поддержке сырьевых компаний может продолжиться. Индекс МосБиржи в среду попробует протестировать сопротивление 2200 пунктов. Однако значимых факторов для выхода из предыдущего диапазона пока не наблюдается, полагает Соловьев.

По оценкам аналитиков BCS Global Markets, на рынке акций РФ динамику индексов будет по-прежнему определять курс рубля, так как акции экспортеров составляют более 60% в индикаторах. На мировых площадках все внимание приковано к решению по ключевой ставке ФРС и комментариям после заседания. Фьючерс на индекс S&P 500 утром в среду растет, что может быть позитивно для открытия европейских площадок, но совершенно неактуально в свете вечернего заседания Комитета по открытым рынкам ФРС. Направление на мировых рынках может измениться кардинально. Цены на нефть остаются волатильными, но, несмотря на ситуативную слабость утром в среду, восходящий тренд по Brent сохраняется на фоне серьезных геополитических трений и низкой активности добытчиков, отмечают эксперты.

В США и Азии

В США индексы акций накануне снизились на 0,7-1,9% во главе с Nasdaq из-за резкого ухудшения прогноза прибыли ведущего ритейлера Walmart (-7,6%). Компания сообщила, что ожидает снижения скорректированной прибыли в расчете на акцию на 8-9% во втором финквартале и на 11-13% в текущем фингоду. Ранее Walmart прогнозировала слабый рост показателя по итогам квартала и снижение на 1% по итогам фингода.

По данным Минторга США, продажи новостроек в июне упали на 8,1% по сравнению с предыдущим месяцем и составили 590 тыс. в пересчете на годовые темпы. В годовом выражении реализация новых домов упала на 17,4%. Согласно пересмотренным данным, в мае было реализовано 642 тыс. домов, а не 696 тыс., как сообщалось ранее. Аналитики в среднем ожидали снижения продаж новостроек в июне до 660 тыс., сообщает Trading Economics.

Индекс потребительского доверия Conference Board в США в июле упал до 95,7 пункта при прогнозах снижения до 97,2 пункта с июньских 98,7 пункта.

В среду в Азии динамика индексов смешанная (японский Nikkei 225 вырос на 0,2%, южнокорейский Kospi - на 0,1%, китайский Shanghai Composite просел на 0,1%, гонконгский Hang Seng снижается на 1,4%), "плюсуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 подрос на 0,9%).

Внимание участников рынков сосредоточено на двухдневном заседании Федеральной резервной системы (ФРС) США, итоги которого будут подведены в среду в 21:00 по московскому времени.

ФРС увеличит ключевую процентную ставку на 75 базисных пунктов (б.п.) по итогам июльского заседания, свидетельствуют консенсус-прогнозы аналитиков, составленные агентством Bloomberg и платформой Trading Economics. Однако заметное меньшинство экономистов ожидает, что ставка может быть повышена сразу на 100 б.п. на фоне упрямо растущей инфляции и несмотря на перспективы ослабления роста американской экономики.

Совокупная прибыль крупных китайских промышленных предприятий увеличилась на 1% в январе-июне 2022 года относительно того же периода годом ранее и составила 42,70 трлн юаней ($6,31 трлн), свидетельствуют данные Государственного статистического управления (ГСУ) страны. Темпы роста не изменились по сравнению с январем-маем на фоне введения очередных ограничений, связанных со сдерживанием вспышки коронавируса.

Тем временем Народный банк Китая (ЦБ страны) влил самый незначительный объем ликвидности в финансовую систему с января 2021 года. НБК предоставил банкам 2 млрд юаней в рамках семидневных операций обратного РЕПО. Ставка осталась на уровне 2,1% годовых, говорится в сообщении китайского ЦБ.

Нефть

На нефтяном рынке на азиатской сессии в среду цены подросли на фоне данных Американского института нефти (API), показавших резкое снижение запасов в США. Стоимость сентябрьских фьючерсов на Brent к 10:01 по московскому времени в среду составила $104,63 за баррель (+0,2% и -0,7% во вторник), сентябрьская цена WTI - $95,35 за баррель (+0,4% и -1,8% накануне).

Запасы нефти в Штатах на неделе, завершившейся 22 июня, снизились на 4,037 млн баррелей после повышения на 1,86 млн баррелей неделей ранее. Официальный доклад о запасах энергоносителей в стране за прошлую неделю будет опубликован министерством энергетики США в среду в 17:30 МСК.

Тем временем, опрос, проведенный Американской автомобильной ассоциацией (AAA,) показал, что граждане США меняют свои привычки в ответ на рост стоимости бензина и дизельного топлива, сокращая число поездок. Это способствует снижению спроса на пике летнего сезона.

Давление на рынок продолжают оказывать опасения рецессии в американской экономике в условиях быстрого ужесточения денежно-кредитной политики ФРС.