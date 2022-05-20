Ритейлер Fix Price перешел на электронные чеки

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Ритейлер Fix Price, управляющий магазинами фиксированных цен, сообщил, что перешел на электронные чеки.

Возможность получать электронные чеки вместо бумажных появилась у покупателей сети в конце апреля. При этом клиенты могут в течение двух недель обратиться в магазин и получить копию бумажного чека, который можно распечатать на кассе из архива, говорится в пресс-релизе.

С момента внедрения возможности пользования электронными чеками использование чековой ленты в Fix Price снизилось примерно на 50%.

"Переход на электронные чеки поможет нашим покупателям получить более удобный способ учета своих расходов, а Fix Price - сократить издержки на печать чеков. Кроме того, вырастет надежность работы касс благодаря снижению нагрузки на печатающие устройства. Учитывая масштабы присутствия сети в России - более 4 600 магазинов в 80 регионах страны, мы также рассчитываем, что сможем внести вклад в сокращение мусора на улицах городов", - заявил через пресс-службу начальник службы информационных технологий Fix Price Олег Лексин.

В апреле ритейлер "Магнит", крупнейший в России по числу магазинов, сообщил, что начал переход с бумажных кассовых чеков на электронные. О переходе на электронные чеки также объявила сеть супермаркетов "Перекресток" (входит в X5 Retail Group). Ритейлер "Вкусвилл" предложил покупателям возможность отказаться от бумажных чеков и перейти на электронные в 2020 году. В марте компания объявила о переводе покупателей на электронные чеки в рамках "недели отказа от бумажных чеков".

В начале апреля Минпромторг признал дефицит чековой ленты в некоторых регионах и ее подорожание. В ведомстве отметили, что больше половины чековой ленты поступает на российский рынок из-за рубежа.

В мае статс-секретарь - замминистра промышленности и торговли Виктор Евтухов заявил, что стоимость чековой ленты начала снижаться на фоне укрепления рубля, а мощности российских производителей по ее выпуску значительно превышают потребности внутреннего рынка.