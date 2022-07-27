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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:25

Мишустин назвал приоритетом развитие отечественного семеноводства и селекции

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - В сельском хозяйстве сейчас должны стать приоритетными вопросы семеноводства и селекции, заявил премьер-министр Михаил Мишустин во время осмотра тепличного комплекса "Агрокультура групп" в подмосковной Кашире.

Он напомнил, что, когда в 2014 году против России вводились первые санкции, была разработана специальная программа, позволившая увеличить производство отечественных овощей практически вдвое.

"Каждый год было увеличение. Но, конечно же, очень важно - кроме наращивания такого объема производства - заниматься селекцией, семеноводством. Сейчас этому нужно уделить такое же внимание", - сказал Мишустин.

Посещая сортучасток ООО "НПП СеДек", где ему показали результаты испытаний российских сортов картофеля, премьер отметил, что нужно переходить от научных достижений к массовому производству.

Гендиректор НПП Ирина Дубинина сообщила, что сотрудники компании уже имеют "хороший подбор сортов, мы уже можем спокойно говорить, что они достойны и могут замещать импорт". "Но при этом необходимо осовременить технологический процесс выращивания. И нужно время. Процесс получения клубней, которые пойдут в товарное производство, достаточно сложный, требует пять-семь лет", - сказала она.

При этом представители ООО высоко оценили госпомощь, которую компания получает в рамках Федеральной научно-технической программы развития сельского хозяйства. На полученные средства была серьезно модернизирована научно-техническая база для проведения сортоиспытаний.

"СеДек" занимается производством картофеля на безвирусной основе по 5-летней схеме : пробирочные растения - тепличные миниклубни - первая полевая репродукция из миниклубней - супер-суперэлита - суперэлита -элита. Первичное семеноводство ведется в чистых фитосанитарных зонах Горного Алтая и Омской области.

Кашира Михаил Мишустин Агрокультура групп НПП Седек Ирина Дубинина
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