Российский зерновой союз раскритиковал законопроект о семеноводстве

Москва. 3 марта. INTERFAX.RU - Законопроект "О семеноводстве", внесенный правительством в Госдуму, не будет способствовать развитию российского семеноводства, поскольку вводит избыточные и необоснованные требования, административные барьеры и новые обязательные платные услуги, следует из письма Российского зернового союза в нижнюю палату парламента, с которым ознакомился "Интерфакс".

Союз обращает внимание депутатов на то, что разработчик не учел многие замечания к законопроекту, которые были представлены широким кругом общественных объединений в ходе его обсуждения. При этом расходы государства и бизнеса на предлагаемые нововведения не просчитаны.

В письме, в частности, указывается, что законопроект предполагает уплату госпошлины за рассмотрение заявки на внесение сведений о сортах и гибридах в Государственный реестр селекционных достижений, допущенных к использованию. "Тем самым вводится платная услуга для селекционера, - отмечается в письме. - Необходимо предусмотреть рассмотрение заявки за счет федерального бюджета или исключить эту статью из законопроекта как положение, оказывающее негативное, обременительное воздействие на финансовое состояние селекционеров".

Касаясь положения о необходимости генетического паспорта на сорта и гибриды растений, которые не входят в перечень, утвержденный правительством, авторы письма указывают, что это может привести к большим затратам: стоимость генетического исследования одного образца составляет 7-10 тыс. рублей, одного маркера - $330-1000, одного секвенатора и программного обеспечения к нему - $150 тыс.

"Помимо этого, в случае обязательной генетической паспортизации всех зарегистрированных в России и допущенных к использованию сортов и гибридов, а сегодня их 22 342, необходимо будет выполнить их полногеномное секвенирование, т.е. пропустить через секвенатор", - говорится в письме.

Авторы обращения также предлагают отменить требования о том, что для производства семян сельхозрастений должны использоваться семена, показатели сортовых и посевных (посадочных) качеств которых соответствуют требованиям, установленным федеральным органом исполнительной власти (ФОИВ). "Получается, что обязательные требования устанавливает ФОИВ, а не технический регламент", - недоумевают авторы обращения.

В письме указаны и другие претензии Зернового союза к проекту закона.

"Анализ показывает, что принятие законопроекта может привести к крайне негативным последствиям в селекции семеноводства РФ, серьезным бюджетным тратам, росту расходов бизнеса и оттоку капиталов инвесторов", - говорится в документе.

Союз просит депутатов не принимать проект закона в первом чтении до публичного обсуждения на парламентских слушаниях с привлечением представителей профильных союзов, ассоциаций и бизнеса.

Как сообщалось, ранее Зерновой союз и Ассоциация независимых российских семенных компаний направили открытое письмо президенту Владимиру Путину с просьбой поручить правительству привести внесенный в Госдуму законопроект "О семеноводстве" в соответствие с законодательством РФ и нормативными актами ЕАЭС.

Законопроект "О семеноводстве"

Как сообщалось, законопроект "О семеноводстве" разработал Минсельхоз и в конце прошлого года внес его в правительство. Кабмин одобрил документ в середине февраля и направил его в Госдуму.

Законопроект нацелен на создание условий для развития эффективного рынка семян в РФ, информирование отечественных производителей и потребителей семян о наличии на рынке качественного посевного материала с характеристиками, необходимыми для воспроизводства и получения гарантированного урожая, повышение качества семенного материала, говорилось в сопроводительных материалах.

В документе определены базовые понятия и регламентированы основные процессы, связанные с производством, реализацией и хранением семян. Он предусматривает создание федеральной государственной информационной системы в области семеноводства.