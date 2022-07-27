Патриарху Кириллу запретили въезд в Литву до 2027 года

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - Литва запретила въезд в страну предстоятелю Русской православной церкви (РПЦ) патриарху Московскому и всея Руси Кириллу, сообщили агентству BNS в среду в МВД республики.

Решение было принято с учетом предложения МИД страны, уточняет агентство.

В сообщении говорится, что патриарх Кирилл был внесен в список нежелательных лиц 23 июня, но до сих пор публично об этом не сообщалось. Предстоятель был включен в этот список из-за поддержки специальной военной операции России на Украине.

В МВД Литвы считают, что предстоятель РПЦ "является одним из самых активных сторонников" российских действий на Украине.

Патриарх не сможет посетить Литву до 23 июня 2027 года, добавили в министерстве.

16 июня против патриарха Кирилла ввели санкции британские власти. В заявлении правительства Великобритании пояснялось, что предстоятель РПЦ оказался под санкциями "из-за его значительной поддержки" российской военной операции на Украине. Спикер РПЦ Владимир Легойда заявил тогда, что "попытки запугать чем-либо предстоятеля Русской церкви или заставить его отказаться от своих взглядов бессмысленны, абсурдны и бесперспективны".

8 июля сообщалось, что патриарх Кирилл подпал под санкции Канады.