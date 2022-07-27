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UniCredit увидел интерес инвесторов из дружественных России стран к российской "дочке"

UniCredit увидел интерес инвесторов из дружественных России стран к российской "дочке"
Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - Итальянская группа UniCredit видит интерес к российскому Юникредит банку со стороны стран, не вводивших санкции против России, заявил глава UniCredit Андреа Орчел в ходе конференц-звонка с аналитиками.

Группа рассматривает возможность ухода из России в рамках срочного пересмотра своей деятельности в этой стране. UniCredit в первом квартале отразила расходы на резервы в размере 1,3 млрд евро под риски бизнеса в России. Bloomberg в мае сообщал, что группа начала предварительные переговоры о продаже дочернего банка в России после проявления интереса со стороны финансовых организаций, а также компаний, заинтересованных в получении банковской лицензии в России.

В июле Bloomberg сообщал, что "дочкой" UniCredit в России интересуются не попадающие под санкции российские финансовые учреждения, компании, заинтересованные в получении банковской лицензии в России, а также потенциальные претенденты из Китая, Турции и Индии, желающие занять в России места уходящих западных компаний. По данным источников агентства, итальянская группа хочет сохранить при этом возможность вернуть дочерний банк в будущем.

"Если говорить о неорганических вариантах, мы продолжаем искать альтернативы. Я знаю, что в дополнение к локальному интересу у нас сейчас растет интерес со стороны третьих стран, которые не ввели санкции в отношении страны и заинтересованы в том, чтобы потенциально занять место, которое покидают западные компании", - сказал Орчел.

Он подчеркнул, что группа не собирается совершать сделку по любой цене.

Российский Юникредит банк по итогам 2021 года занял 14-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100". Банк входит в список системно значимых кредитных организаций России.

Societe Generale в мае продала свой российский бизнес, потеряв около 3 млрд евро.

UniCredit Юникредит банк Андреа Орчел Италия
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