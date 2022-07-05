UniCredit рассчитывает сохранить возможность выкупить обратно российскую "дочку"

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - Итальянская группа UniCredit может продать свой российский банк через структуру, которая позволит материнской структуре выкупить "дочку" обратно, если геополитическая ситуация стабилизируется, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

По их данным, UniCredit рассматривает несколько возможных договоренностей о сделке, в том числе ту, которая даст группе возможность выкупить долю в зависимости от рыночных и политических условий.

По словам источников, в расчет включается тот факт, что дочерний банк работает хорошо, получая переводы и бизнес-потоки, поскольку другие крупные кредиторы, включая Сбербанк, ВТБ и Альфа-банк, столкнулись с международными санкциями.

Группа рассматривает возможность ухода из России в рамках срочного пересмотра своей деятельности в этой стране, заявлял в марте глава UniCredit Андреа Орчел.

UniCredit уже отразила расходы на резервы в размере 1,3 млрд евро под риски бизнеса в России, и Орчел ищет вариант сделки, который ограничит дальнейшие потери UniCredit независимо от исхода конфликта на Украине. Более медленный подход Орчела контрастирует с аналогичным подходом французской группы Societe Generale, которая потеряла около 3 млрд евро, согласившись продать свой бизнес в России в мае этого года, указывает Bloomberg.

"Списание и дарение не согласуются с санкциями и, по нашему мнению, неправильны с моральной точки зрения", - заявил Орчел в прошлом месяце.

По словам собеседников агентства, дочерним банком UniCredit в России, который обслуживает около 1,5 тысяч корпоративных клиентов и насчитывает 4 тысячи сотрудников, интересуются не подпадающие под санкции российские финансовые учреждения и компании, заинтересованные в получении банковской лицензии в России. Интерес также проявили потенциальные претенденты из Китая, Турции и Индии, желающие заместить деятельность западных компаний в России, пишет агентство.

Представитель UniCredit отказался от комментариев.

Российский Юникредит банк по итогам 2021 года занял 14-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100". Банк входит в список системно значимых российских кредитных организаций.