Оператор "Пулково" подал иск на 252 млн руб. к Юникредит банку

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - ООО "Воздушные ворота северной столицы" (ВВСС), оператор петербургского аэропорта "Пулково", подало иск в Арбитражный суд Москвы к Юникредит банку, следует из материалов картотеки арбитражных дел.

Заявление зарегистрировано 15 сентября, сумма исковых требований - более 251,579 млн рублей. Материалы, поясняющие суть претензий, пока не опубликованы.

Как пояснили "Интерфаксу" в пресс-службе ВВСС, речь идет о разногласиях из-за размера платежа по одному из финансовых договоров.

"Существенные условия договора являются коммерческой тайной и не подлежат разглашению третьим лицам. Стороны не исключают возможности урегулирования спора мировым соглашением", - сказали в компании.

"Пулково" - один из крупнейших аэропортов РФ. Базовый перевозчик - авиакомпания "Россия".

Юникредит банк по итогам 2021 года занял 14-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100". Банк входит в список системно значимых кредитных организаций РФ.