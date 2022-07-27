Росстат сообщил о дефляции в 0,08% с 16 по 22 июля

Годовая инфляция за этот период опустилась ниже 15,4%

Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - Росстат на неделе с 16 по 22 июля 2022 года зафиксировал в стране дефляцию на уровне 0,08% после дефляции в 0,17% с 9 по 15 июля, дефляции в 0,03% со 2 по 8 июля, инфляции в 0,23% в "тарифную неделю" с 25 июня по 1 июля. Эти данные службы опубликованы 27 июля.

Инфляция в 0,23% в начале июля объяснялась исключительно индексацией тарифов на услуги ЖКХ, которая традиционно происходит с 1 июля, поэтому неделя с 25 июня по 1 июля не была показательной, отмечало ранее ведомства.

С начала месяца цены в России снизились к 22 июля на 0,08% (за 22 дня июля 2021 года наблюдался рост цен на 0,38%), с начала 2022 года цены выросли к 22 июля на 11,32%.

Из данных за 22 дня июля этого и прошлого годов следует, что годовая инфляция в стране замедлилась на 22 июля до 15,37% с 15,46% на 15 июля, 15,68% на 8 июля, 15,90% на конец июня, 17,10% на конец мая, 17,83% на конец апреля, 16,69% на конец марта после 9,15% на конец февраля, 8,73% на конец января и 8,39% на конец декабря.

По данным Росстата, за период с 16 по 22 июля значительно снизились цены: на яйца куриные - на 1,2%, крупу гречневую - на 0,9%, муку пшеничную - на 0,6%, масло подсолнечное, пшено, чай черный и соль - на 0,4%.

В то же время выросли цены: на сосиски, сардельки, консервы мясные для детского питания - на 0,4%.

Снижение цен на плодоовощную продукцию за неделю составило 3,6% (неделей ранее - снижение на 3,4%), в том числе на картофель - 7,5%, свеклу столовую - 6,0%, капусту белокочанную - 5,9%, бананы - 4,8%, морковь - 3,4%, огурцы - 2,9%, яблоки - 2,3%, помидоры - 2,1%, лук репчатый - на 0,2%.

Из отдельных видов непродовольственных товаров подорожали: телевизоры - на 1,0%, спички - на 0,9%.

Одновременно цены на доски обрезные снизились на 1,1%, смартфоны - на 0,7%, электропылесосы - на 0,4%.

Цены на бензин автомобильный не изменились, дизельное топливо подорожало на 0,1%.

Стоимость полета в эконом-классе самолета (этот показатель с апреля включен в корзину товаров и услуг расчета недельной инфляции вместо турпоездок в Турцию) в среднем по России выросла за неделю на 3,9% (неделей ранее снизилась на 0,7%).

Как сообщалось, совет директоров Банка России на заседании 22 июля принял решение снизить ключевую ставку с 9,5% до 8%.

Решение регулятора стало неожиданным для рынка. Консенсус предусматривал снижение ставки только на 50 б.п., и хотя после публикации 20 июля информации о существенном снижении инфляционных ожиданий населения и о недельной дефляции на уровне почти 0,2% (с 9 по 15 июля) в прогнозах аналитиков стали чаще звучать шаги в 75 и 100 б.п., вариант со 150 пунктами не фигурировал нигде.

Одновременно ЦБ понизил свой прогноз по инфляции на 2022 год до 12-15% с 14-17%, оставив прежним прогноз в 5-7% на 2023 год и в 4% на 2024 год.

Консенсус-прогноз экспертов, опрошенных "Интерфаксом" в начале июля по инфляции в 2022 году, равняется 14,6% (снизился с 16,7% по опросу в начале июня), в 2023 году - 6,5%.