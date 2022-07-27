"Русал" решил собрать заявки еще на один выпуск бондов объемом 2 млрд юаней

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - МКПАО "Объединенная компания Русал" 28 июля с 11:00 до 13:00 по Москве соберет заявки на 5-летний выпуск облигаций серии БО-06 объемом 2 млрд юаней, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.

Ставка 1-го купона установлена на уровне 3,9% годовых. Купоны полугодовые. По выпуску предусмотрена оферта через 2 года.

Организаторами выступят Газпромбанк, Московский кредитный банк, банк "Зенит". Агент по размещению - Газпромбанк.

Установлены внешние публичные безотзывные оферты от операционных компаний группы - АО "Русал Красноярск" и АО "Русал Саяногорск".

В настоящее время в обращении находятся 6 выпусков биржевых облигаций ПАО "Русал Братск" общим объемом 80 млрд рублей.

Статус Международная компания публичное акционерное общество (МКПАО) "Русал" получил после редомициляции в специальный административный район на о. Октябрьский в Калининградской области в 2019 году. До этого Rusal plc была зарегистрирована на острове Джерси. По итогам 2021 года выручка компании составила $12,0 млрд, EBITDA - $2,9 млрд, чистый долг/EBITDA - 1,6x.